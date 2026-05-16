< sekcia Slovensko
Dielo týždňa SNG: Alchymáž Perspektívy proroctva od Ladislava Nováka
To, čo ich skutočne čaká – budúcnosť (perspektíva) – prichádza zvonka, spoza okna, a má podobu niečoho iracionálneho, deformovaného a možno aj deštruktívneho.
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to alchymáž pod názvom "Perspektívy proroctva” od Ladislava Nováka.
Na prvý pohľad sa nachádzame v pokojnom, elegantnom interiéri. Ženy v bielych šatách, pripomínajúce nevesty či baletky, sa upravujú, zatiaľ čo muž v obleku ich diskrétne pozoruje. Je to scéna nabitá očakávaním, možno sa pripravujú na významnú životnú udalosť. Všetko pôsobí takmer divadelne, akoby postavy hrali vopred napísané roly vo svojom vlastnom malom svete.
Za roztriešteným sklom sa zjavuje bizarná, takmer karikatúrna postava. Jej tvár, deformovaná do groteskného, špicatého profilu s akousi papierovou čiapkou či korunou na hlave, pôsobí ako absurdný prízrak. Táto figúra je obrovská, zdá sa, že svojou prítomnosťou vyvíja tlak na krehkú hranicu medzi vonkajším a vnútorným svetom. Práve tu dielo napĺňa svoj názov – Proroctvo. Novák nám ukazuje, že úhľadný, štruktúrovaný svet postáv v popredí je len krehkou ilúziou.
To, čo ich skutočne čaká – budúcnosť (perspektíva) – prichádza zvonka, spoza okna, a má podobu niečoho iracionálneho, deformovaného a možno aj deštruktívneho. Postavy vnútri sú do seba také zahľadené, že túto hrozbu, ktorá už narušila samotné „sklo“ ich reality, zatiaľ ignorujú...
________
Ladislav Novák, Perspektívy proroctva, 1976, alchymáž, froasáž, zo súkromnej zbierky. Aktuálne môžete vidieť na výstave Jiří Kolář a Ladislav Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom, 1. poschodie, Sala I.
Na prvý pohľad sa nachádzame v pokojnom, elegantnom interiéri. Ženy v bielych šatách, pripomínajúce nevesty či baletky, sa upravujú, zatiaľ čo muž v obleku ich diskrétne pozoruje. Je to scéna nabitá očakávaním, možno sa pripravujú na významnú životnú udalosť. Všetko pôsobí takmer divadelne, akoby postavy hrali vopred napísané roly vo svojom vlastnom malom svete.
Za roztriešteným sklom sa zjavuje bizarná, takmer karikatúrna postava. Jej tvár, deformovaná do groteskného, špicatého profilu s akousi papierovou čiapkou či korunou na hlave, pôsobí ako absurdný prízrak. Táto figúra je obrovská, zdá sa, že svojou prítomnosťou vyvíja tlak na krehkú hranicu medzi vonkajším a vnútorným svetom. Práve tu dielo napĺňa svoj názov – Proroctvo. Novák nám ukazuje, že úhľadný, štruktúrovaný svet postáv v popredí je len krehkou ilúziou.
To, čo ich skutočne čaká – budúcnosť (perspektíva) – prichádza zvonka, spoza okna, a má podobu niečoho iracionálneho, deformovaného a možno aj deštruktívneho. Postavy vnútri sú do seba také zahľadené, že túto hrozbu, ktorá už narušila samotné „sklo“ ich reality, zatiaľ ignorujú...
________
Ladislav Novák, Perspektívy proroctva, 1976, alchymáž, froasáž, zo súkromnej zbierky. Aktuálne môžete vidieť na výstave Jiří Kolář a Ladislav Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom, 1. poschodie, Sala I.