Dielo týždňa SNG: Asambláž od Stanislava Filka
Dielo pozostáva z troch častí a pri jeho skladaní využil viacero obyčajných predmetov, ktoré sa vtedy na dedine bežne používali.
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to asambláž Dedko - babka počúvajú rádio od Stanislava Filka.
Stanislav Filko patrí v našom prostredí medzi priekopníkov a kľúčových predstaviteľov tvorby v oblasti nových médií. V kontexte autorovej umeleckej produkcie svojím spôsobom výnimočné dielo možno typologicky priradiť k známym oltárom súčasnosti, ktoré Filko vo viacerých variáciách vytvoril v polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Na rozdiel od oltárov súčasnosti, ktoré majú univerzálne posolstvo, dielo “Dedko - babka počúvajú rádio” (1965) je až dojímavo osobné, pretože sa viaže na autorove spomienky na rodný kraj a starých rodičov.
Toto dielo získali Zubaľovci do zbierky priamo od autora v jeho rodinnom dome. Bola to veľká udalosť. Preto sa autor chcel na pamiatku ešte raz odfotiť so svojím dielom. A tak vznikol umelcov portrét, ktorý o pár rokov vystavili na súbornej výstave v SNG. Filka viazalo silné puto k jeho vidieckemu rodisku, k jeho rodičom a prarodičom, čo bolo impulzom na vytvorenie tejto poetickej inštalácie.
Dielo pozostáva z troch častí a pri jeho skladaní využil viacero obyčajných predmetov, ktoré sa vtedy na dedine bežne používali. Objekt dedka predstavuje tradičný stolársky stolec, pretože jeho ľudový názov bol dedko. Časť jednoduchého tkáčskeho stavu na dedine volali babka. A rádio stelesňuje modernú dedinskú civilizáciu 60. rokov a dotvára intímnu kontemplatívnu atmosféru diela.
K dielu sa viaže ešte jedna zaujímavosť. V roku 1990 navrhol vtedajší kurátor zakúpiť toto dielo do zbierky galérie. Dokonca ho nechal previezť z domu autora do galérie na obhliadku. Napriek tejto námahe interná komisia jeho návrh zamietla z dôvodu, že by dielo mohlo byť napadnuté červotočom, ktorý by sa mohol rozšíriť aj na iné diela v depozitári. Zdá sa však že „Dedko a babka“ boli zbierkam galérie súdené.
Stanislav Filko, Dedko - babka počúvajú rádio, 1965, asambláž, dar zo Zbierky Linea. Aktuálne môžete vidieť na výstave Od zberateľa k mecénovi, 2. poschodie, Sala IV.
