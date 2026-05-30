Dielo týždňa SNG: Koláž Z cyklu Démoni a démony od Ladislava Nováka
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to koláž s názvom "Z cyklu Démoni a démony” od Ladislava Nováka.
DIELO TÝŽDŇA: Ladislav Novák, „z cyklu Démoni a démony”
V tomto diele z cyklu Démoni a démony sme svedkami majstrovskej ukážky toho, ako dokáže minimálny zásah úplne prevrátiť význam obrazu. Novák tu využíva estetiku dobovej módnej fotografie, no prostredníctvom jemnej, ale radikálnej zmeny ju posúva do znepokojivej roviny – z prázdnoty do hrozby.
Fotografia tu predstavuje elegantnú ženu v tmavom kožuchu. Obraz symbolizuje luxus, chladnú krásu a spoločenský status. Autor však tento stereotyp rozbíja jediným a o to údernejším detailom – vymazaním zreničiek.
Tým, že oči premenil na prázdne biele plochy s využitím svojej typickej techniky chemickej alchymáže, ženu zbavil ľudskosti. Z modelky sa zrazu stáva bytosť z iného sveta. Prízrak, ktorému chýba pohľad. Alebo je to démon, ktorý vidí za hranice nášho sveta? Obraz sa stáva archetypom femme fatale dovedeným do extrému – predátorkou, z ktorej vyžaruje nebezpečenstvo.
________
Ladislav Novák, z cyklu Démoni a démony, 1962, koláž, karton, zo súkromnej zbierky. Aktuálne môžete vidieť na výstave Jiří Kolář a Ladislav Novák: Pocta muchám pavúkom rybám myšiam a psom, 1. poschodie, Sala I.
