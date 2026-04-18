DIELO TÝŽDŇA: Olej na plátne "Žena na balkóne" od Petra Matejku
Je táto žena skutočná, alebo len melancholický odraz maliarovej inšpirácie?
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to okej na plátne od Petra Matejku s názvom „Žena na balkóne”.
Matejka vo svojej sérii moderných, imaginárnych ženských podobizní rozohráva jemnú a, no zároveň dvojznačnú hru významov. Postavy možno čítať ako archaické idoly – smutné bohyne vrhajúce tieň v čase neistoty, no zároveň ako maliarovu predstavu zmyselného ženstva.
Na maľbe Žena na balkóne vidíme zamyslenú ženskú postavu, ktorá nepôsobí provokatívne, skôr upúta nostalgickou eleganciou, jemnou zmyselnosťou a tlmeným erotizmom. Stáva sa tak symbolom ženskej krásy ako takej.
Červený kvet vo vlasoch jemne narúša jej uzavretosť – ide o detail, ktorý postave dodáva život, vášeň aj krehkosť. Autor sa zároveň sústreďuje na výrazové prostriedky: pracuje s delikátnou farebnosťou a kompozíciu obrazu buduje v súlade s princípmi zlatého rezu.
Zdroj: katalóg k stálej expozícii Moderna v kurátorskej koncepcii Kataríny Bajcurovej
Peter Matejka, Žena na balkóne, 1944, olej na plátne, 74,5 x 60 cm, zo zbierky SNG. Aktuálne vystavené v SNG, 2. poschodie, Sála VII.
