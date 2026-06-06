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Dielo týždňa SNG: Olejomaľba Melanchólia od Ladislava Gudernu
V týchto dňoch sa pripomína 105. výročie narodenia L. Gudernu, ktorý sa narodil 1. júna 1921. Jeho život a dielo zostávajú inšpiráciou aj po viac ako storočí.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to olejomaľba na preglejke z názovm Melanchólia od Ladislava Gudernu.
Čo všetko sa skrýva za tajomným pohľadom ženy?
Prvé diela zobrazujúce hlavy dievčat a žien v tvare polkruhu, zachytené z profilu a s výrazne akcentovanými očami v egyptskom štýle, vznikali v rokoch 1946 – 1947. Hoci jednotlivé podoby zrejme odrážajú rozličné povahové črty zobrazených postáv, postupne sa formuje gudernovský archetyp ženy s charakteristickými znakmi: výrazné čelo, zmyselné pery, zatvorené alebo doširoka otvorené oči a celkový tajomný výraz.
Najvýraznejším dielom tejto série je jedinečná olejomaľba Melanchólia. Žena ako mesiac, ako osud, ako kozmické teleso – neustále sa meniace, a predsa trvalo prepojené so zákonitosťami vesmírneho diania. Nosná štylizácia kresby, záhadnosť témy a jej viacvrstvový význam bohatý na asociácie vedú k poetickému pretvoreniu námetu, imaginárneho portrétu ženy menom Edita. Základom kompozície obrazovej plochy je analýza tvaru, expresívna sila farby a mohutná línia, ktorá pevne vymedzuje a obopína formu.
V súvislosti s týmto dielom sa často poukazuje na autorovu inšpiráciu Picassovou Guernikou, keďže aj on rozkladal vizuálnu stránku obrazu na elementárne tvarové prvky. Je zrejmé, že dielo nevyjadruje melanchóliu len prostredníctvom svojho vnútorného, metaforického posolstva, ale aj vizuálnymi prostriedkami – chladnou farebnou paletou a výraznými čiernymi kontúrami, ktoré umocňujú jeho emotívne pôsobenie.
Obraz predstavuje vzdor i reakciu na bezuzdné vojnové násilie. Je autentickou výpoveďou a autorovým naliehavým výkrikom o prežitých hrôzach. Zároveň ide o prvé dielo, v ktorom sa expresívna dynamika tvaru a farby spája s racionálnou analýzou kubizujúcej obrazovej skladby. Dielo tak vypovedá o psychickom rozpoložení obyčajného človeka, ktorý po skúsenosti vojny prežíva úzkosť, melanchóliu a obavy z budúcnosti.
V týchto dňoch sa pripomína 105. výročie narodenia L. Gudernu, ktorý sa narodil 1. júna 1921. Jeho život a dielo zostávajú inšpiráciou aj po viac ako storočí.
Čo všetko sa skrýva za tajomným pohľadom ženy?
Prvé diela zobrazujúce hlavy dievčat a žien v tvare polkruhu, zachytené z profilu a s výrazne akcentovanými očami v egyptskom štýle, vznikali v rokoch 1946 – 1947. Hoci jednotlivé podoby zrejme odrážajú rozličné povahové črty zobrazených postáv, postupne sa formuje gudernovský archetyp ženy s charakteristickými znakmi: výrazné čelo, zmyselné pery, zatvorené alebo doširoka otvorené oči a celkový tajomný výraz.
Najvýraznejším dielom tejto série je jedinečná olejomaľba Melanchólia. Žena ako mesiac, ako osud, ako kozmické teleso – neustále sa meniace, a predsa trvalo prepojené so zákonitosťami vesmírneho diania. Nosná štylizácia kresby, záhadnosť témy a jej viacvrstvový význam bohatý na asociácie vedú k poetickému pretvoreniu námetu, imaginárneho portrétu ženy menom Edita. Základom kompozície obrazovej plochy je analýza tvaru, expresívna sila farby a mohutná línia, ktorá pevne vymedzuje a obopína formu.
V súvislosti s týmto dielom sa často poukazuje na autorovu inšpiráciu Picassovou Guernikou, keďže aj on rozkladal vizuálnu stránku obrazu na elementárne tvarové prvky. Je zrejmé, že dielo nevyjadruje melanchóliu len prostredníctvom svojho vnútorného, metaforického posolstva, ale aj vizuálnymi prostriedkami – chladnou farebnou paletou a výraznými čiernymi kontúrami, ktoré umocňujú jeho emotívne pôsobenie.
Obraz predstavuje vzdor i reakciu na bezuzdné vojnové násilie. Je autentickou výpoveďou a autorovým naliehavým výkrikom o prežitých hrôzach. Zároveň ide o prvé dielo, v ktorom sa expresívna dynamika tvaru a farby spája s racionálnou analýzou kubizujúcej obrazovej skladby. Dielo tak vypovedá o psychickom rozpoložení obyčajného človeka, ktorý po skúsenosti vojny prežíva úzkosť, melanchóliu a obavy z budúcnosti.
V týchto dňoch sa pripomína 105. výročie narodenia L. Gudernu, ktorý sa narodil 1. júna 1921. Jeho život a dielo zostávajú inšpiráciou aj po viac ako storočí.