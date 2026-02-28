< sekcia Slovensko
Dielo týždňa SNG: Olejomaľba
Prvá slovenská maliarka Želmíra Duchajová-Švehlová vytvorila psychologický portrét emancipovanej ženy zo začiatku 20. storočia.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to olejomaľba Pri káve od Želmíry Duchajovej-Švehlovej.
Je to múza… alebo tichá revolúcia ukrytá v pohľade? Mäkké denné svetlo sa odráža od lesklých povrchov a z tváre neznámej ženy vyžaruje tichá, no neprehliadnuteľná sila. V tejto olejomaľbe nie je zobrazená ako nevesta, matka či objekt mužskej túžby. Práve naopak – stojí pred nami ako vedomá, sebestačná žena.
Prvá slovenská maliarka Želmíra Duchajová-Švehlová vytvorila psychologický portrét emancipovanej ženy zo začiatku 20. storočia. Farebné škvrny a svetelné kontrasty sa stávajú viac než len výtvarným prvkom – sú architektúrou obrazu. Farba tu nie je doplnkom, ale nosným pilierom kompozície. Každý ťah štetca dýcha svetlom, každý odlesk vytvára emóciu.
Táto maľba nie je len obrazom. Je výpoveďou. Autorka maľovala priamo v prírode a jej tvorba prepája slovenské „umenie svetla“ s európskym postimpresionizmom. Jej diela pôsobia jemne, no zároveň odvážne a moderne.
Viac o diele si môžete prečítať na www.webumenia.sk
________
Želmíra Duchajová-Švehlová, Pri káve, okolo r. 1918, olej na plátne, 55,5 cm x 42 cm, zo zbierky SNG. Aktuálne vystavené v SNG, 2. poschodie, sala VII.
