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Dielo týždňa SNG: Oltár súčasnosti, 1963–1966 - asambláž od S. Filka
Filkove Oltáre boli tiež prvým vyjadrením jeho kaleidoskopickej, multiaspektovej vízie sveta.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to asambláž od Stanislava Filka pod názvom Oltár súčasnosti, 1963–1966.
DIELO TÝŽDŇA: Stanislav Filko, Oltár súčasnosti, 1963–1966
V 60. rokoch využil Stano Filko porovnávanie náboženstva a sexuality ako dvoch oblastí napojených na najsilnejšie inštinkty človeka, schopné motivovať ľudí k orgiastickým prejavom a transcendentálnym zážitkom.
Začiatkom roku 1967 na svojej prvej významnejšej samostatnej výstave v Prahe, nazvanej Obydlie 1966 súčasnosti skutočnosti, predstavil veľký súbor objektov, ktorým dal názov Fetiše, neskôr aj Oltáre alebo Oltáre súčasnosti. Vo vtedajšej československej spoločnosti, ktorá zatiaľ len pozvoľna smerovala k Pražskej jari, mohli tieto diela vyznievať provokatívne – porušovali totiž viaceré tabu. Tzv. socialistické umenie malo zavrhnúť náboženské témy ako symbol prekonanej minulosti a takisto sa malo vyhýbať erotike. Tieto témy sa považovali za nežiaduúci import z „prehnitého“ Západu.
Filkove Oltáre boli tiež prvým vyjadrením jeho kaleidoskopickej, multiaspektovej vízie sveta. Výstrižky z ťažko dostupných erotických časopisov sa striedali s reprodukciami gotických plastík a malieb. Madony a svätci vedľa “pin-up girls” a nalepených úlomkov zrkadiel – divák sa v nich odrážal a vidiac svoj obraz sa chtiac-nechtiac stal súčasťou tohto bizarného sveta. Oltáre boli dozdobené aj inak: drobné predmety, malé kríže, klince a prázdne nábojnice dotvárali ich kontroverzný výzor. Jednotlivé detaily boli pospájané drôtmi, akousi druhotnou civilizačnou pavučinou. Autor hovoril o kontraste medzi starou a novou mystikou, medzi starým náboženstvom a novým erotickým fetišizmom, o spojení Starého a Nového zákona. Pražská výstava vzbudila značný ohlas nielen doma, ale aj v zahraničí. Teoretik a kritik umenia Pierre Restany označil Filka za „pop-barokizujúceho sochára“.
Pripomíname si 89. výročie narodenia Stanislava Filka, ktorý sa narodil 15. júna 1937. Jeho život a dielo zostávajú inšpiráciou pre ďalšie generácie aj dnes.
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Stanislav Filko, Oltár súčasnosti, 1963–1965, asambláž, 96cm x 15 cm. Oltár súčasnosti, asambláž, 1965–1966, 68 cm x 10 cm. Oltár súčasnosti I., 1965, asambláž, 161 cm x 25 cm. Diela aktuálne vystavené v SNG na výstave Bang?! Bang! 2, 1. poschodie, sála II.
DIELO TÝŽDŇA: Stanislav Filko, Oltár súčasnosti, 1963–1966
V 60. rokoch využil Stano Filko porovnávanie náboženstva a sexuality ako dvoch oblastí napojených na najsilnejšie inštinkty človeka, schopné motivovať ľudí k orgiastickým prejavom a transcendentálnym zážitkom.
Začiatkom roku 1967 na svojej prvej významnejšej samostatnej výstave v Prahe, nazvanej Obydlie 1966 súčasnosti skutočnosti, predstavil veľký súbor objektov, ktorým dal názov Fetiše, neskôr aj Oltáre alebo Oltáre súčasnosti. Vo vtedajšej československej spoločnosti, ktorá zatiaľ len pozvoľna smerovala k Pražskej jari, mohli tieto diela vyznievať provokatívne – porušovali totiž viaceré tabu. Tzv. socialistické umenie malo zavrhnúť náboženské témy ako symbol prekonanej minulosti a takisto sa malo vyhýbať erotike. Tieto témy sa považovali za nežiaduúci import z „prehnitého“ Západu.
Filkove Oltáre boli tiež prvým vyjadrením jeho kaleidoskopickej, multiaspektovej vízie sveta. Výstrižky z ťažko dostupných erotických časopisov sa striedali s reprodukciami gotických plastík a malieb. Madony a svätci vedľa “pin-up girls” a nalepených úlomkov zrkadiel – divák sa v nich odrážal a vidiac svoj obraz sa chtiac-nechtiac stal súčasťou tohto bizarného sveta. Oltáre boli dozdobené aj inak: drobné predmety, malé kríže, klince a prázdne nábojnice dotvárali ich kontroverzný výzor. Jednotlivé detaily boli pospájané drôtmi, akousi druhotnou civilizačnou pavučinou. Autor hovoril o kontraste medzi starou a novou mystikou, medzi starým náboženstvom a novým erotickým fetišizmom, o spojení Starého a Nového zákona. Pražská výstava vzbudila značný ohlas nielen doma, ale aj v zahraničí. Teoretik a kritik umenia Pierre Restany označil Filka za „pop-barokizujúceho sochára“.
Pripomíname si 89. výročie narodenia Stanislava Filka, ktorý sa narodil 15. júna 1937. Jeho život a dielo zostávajú inšpiráciou pre ďalšie generácie aj dnes.
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Stanislav Filko, Oltár súčasnosti, 1963–1965, asambláž, 96cm x 15 cm. Oltár súčasnosti, asambláž, 1965–1966, 68 cm x 10 cm. Oltár súčasnosti I., 1965, asambláž, 161 cm x 25 cm. Diela aktuálne vystavené v SNG na výstave Bang?! Bang! 2, 1. poschodie, sála II.