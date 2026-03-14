Dielo týždňa: Parížska kaviareň - olej na plátne od Zola Palugyaya
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky predstavuje významné artefakty zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Tento týždeň je to olej na plátne od Zola Palugyaya.
Čo prežíva umelec vo víre nočného života?
Toto dielo predstavuje parížsku bohému v jej plnej intenzite – miesto, kde sa tancovalo, pilo a žilo umením. Paríž bol a dodnes je symbolom slobody tvorby, mestom, kde umelci nehľadali inšpiráciu iba v prírode, ale aj v pulzujúcich uliciach, kaviarňach a nočnom živote. V apríli 1930 navštívil Paríž aj Zolo Palugyay spolu s Milošom Alexandrom Bazovským. V galériách ho silno oslovil francúzsky symbolizmus, ako aj farebnosť a expresivita tvorby Paula Gauguina. Od Bazovského sa však často odpájal, aby mohol mesto objavovať sám – kreslil pobrežie Seiny, zachytával dominanty mesta a spoznával štvrte obývané prisťahovalcami z Ázie či Oceánie.
Práve tento osobný zážitok sa odráža v pohľade na večernú kaviareň. Kompozícia je vystavaná z prelínajúcich sa geometrických tvarov a mäkkých kriviek, akoby bola scéna pozorovaná cez sklenenú vitráž. Postavy splývajú s prostredím, ich tváre sa strácajú vo víre pohybu a zábavy. Dynamika priestoru evokuje hudbu, tanec i pulzujúcu atmosféru nočného života.
Napriek tomu v popredí vidíme figúry s prekvapivo melancholickým výrazom. Práve tento kontrast medzi ruchom a vnútorným stíšením je významovým kľúčom k tomuto dielu. Môžeme v ňom čítať autorov pocit cudzinca – človeka, ktorý obdivuje a intenzívne vníma atmosféru, no zároveň si ako outsider uvedomuje, že sa nedokáže naplno zapojiť do tohto sveta.
______
Zolo Palugyay, Parížska kaviareň, 1930, olej na plátne, 45 cm x 60 cm, zo zbierky Linea v SNG.
