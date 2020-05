Digitálna gramotnosť na Slovensku sa zvýšila, vyplýva z prieskumu

Bratislava 20. mája (TASR) – Podiel digitálne gramotných, teda takých, ktorí majú aspoň elementárne skúsenosti s ovládaním moderných informačných technológií, je v súčasnosti 83 percent. Zvýšila sa aj úroveň digitálnej gramotnosti, teda to, ako dobre či zle vie verejnosť s modernými informačno-komunikačnými technológiami pracovať. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom TASR informoval Marián Velšic z Inštitútu pre verejné otázky (IVO).



Za posledné roky významnejšie stúpol najmä podiel respondentov, ktorí deklarujú, že majú skúsenosti s prácou na prenosnom počítači, tablete či smartfóne a s rôznymi typmi elektronických služieb a komunikačných technológií. V súčasnosti tvoria už viac ako tri štvrtiny populácie.



Úroveň 29 digitálnych zručností, ktoré súhrnne meria takzvaný index digitálnej gramotnosti, dosiahla hodnotu 0,53 bodu. "Znamená to, že populácia Slovenska nad 14 rokov by za svoje zručnosti dostala 53 zo 100 možných bodov," uviedol Velšic. Od posledného prieskumu v roku 2013 došlo k najvýraznejšiemu zlepšeniu najmä v oblasti elektronickej komunikácie, v takých technológiách ako sociálne siete, chat/videochat, elektronická pošta, komunikácia cez SMS/MMS či diskusné skupiny a fóra.



Zlepšenie deklarujú respondenti aj v práci s informáciami a elektronickými službami, pričom najvýraznejší posun vidno v zvládaní internetbankingu a e-shoppingu. Ďalšou oblasťou, kde došlo za posledných sedem rokov k zlepšeniu, je ovládanie hardvéru. Komparatívne s ostatnými zručnosťami sú najslabším článkom digitálnej gramotnosti tie, ktoré sa dotýkajú práce so softvérom, respektíve aplikáciami.



"Napriek celkovo pozitívnemu vývoju na úrovni celej populácie je úroveň digitálnych zručností v rôznych sociálnych prostrediach dlhodobo diferencovaná. Problémy v zvládnutí modernej techniky alebo úplná rezignácia na jej využívanie sa v súčasnosti týka predovšetkým seniorov, ľudí s nízkym vzdelaním, nízko kvalifikovaných pracovníkov, nezamestnaných, respondentov z domácností s najnižšími príjmami a obyvateľov najmenších obcí," uviedol Velšic. Ďalším problémom digitálnej gramotnosti je prispôsobovanie sa novým trendom v oblasti infotechnológií. Dlhodobé mapovanie od roku 2005 ukázalo, že pozitívny trend sa v posledných piatich rokoch zhoršil. Podiel ľudí, ktorí sa adaptujú viac-menej bezproblémovo, nepribúda. V súčasnosti je ich 59 percent. Naopak stúpa podiel tých, ktorí avizujú, že práca s informačno-komunikačnými technológiami im ide ťažko alebo skôr ťažko. Kým v roku 2015 bolo takých 17 percent, v tomto roku predstavoval ich podiel 27 percent.



Výskum sa realizoval vo februári na vzorke 1073 respondentov starších ako 14 rokov.