Digitálne kurzy pre seniorov sú vo finále

Bratislava 18. decembra (OTS) - Digitálna koalícia (DK) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ukončili projekt zameraný na vytvorenie vzdelávacej platformy pre seniorov a zamestnancov verejnej správy. Projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe (Digitálne kurzy) počas tohto roka zrealizoval viac ako 500 vzdelávacích kurzov pre tisíce seniorov v rámci celého Slovenska, ktorí sa tak naučili efektívne pracovať s počítačom či smartfónom. Projekt tiež overil platformu pre online vzdelávanie.Projekt Digitálne kurzy bol primárne určený pre zamestnancov verejnej správy nad 55 rokov, ktorí môžu v dôsledku nedostatočnej úrovne digitálnych zručností prísť o svoje pracovné miesta. Absolvovať ho mohli aj seniori nad 65 rokov, invalidní a starobní dôchodcovia, ktorí nepatria do kategórie seniorov či osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o ohrozené skupiny obyvateľstva, ktorým môžu nedostatočné znalosti digitálneho sveta skomplikovať každodenný život, vrátane komunikácie s rodinou či úradmi. Cieľom Digitálnych kurzov bolo týmto skupinám obyvateľstva sprístupniť bezplatné online vzdelávanie a zabezpečiť tak efektívny rozvoj ich digitálnych zručností, ktoré sú základným pilierom v modernom svete. DK počas tohto roka zrealizovala celkovo 521 vzdelávacích kurzov na 52 školiacich miestach v rámci celého Slovenska. Celkovo sa na stránku Digitálny klub a do školení na stránke Digitálne kurzy zapojilo až 13 850 seniorov a zamestnancov verejnej správy.“ vysvetľuje predseda DK,Počas bezplatných vzdelávacích kurzov sa seniori naučili pracovať s počítačom a smartfónom, používať e-mail a sociálne siete. Súčasťou školení bolo aj rozpoznanie hoaxov či bezpečnosť pri používaní internetu. Venovali sa tiež základnej práci s fotoknihou, aplikáciám ako je Whatsapp či Zoom. V prípade zamestnancov inštitúcií verejnej správy boli bezplatné kurzy zamerané najmä na pokročilú prácu s vybranými digitálnymi nástrojmi v MS Office. Naučili sa tiež vytvárať moderné prezentácie v MS Powerpoint a spracovať dáta do prehľadných tabuliek, ktoré sú mnohokrát základnou požiadavkou zamestnávateľa na prehľadné spracovanie informácií.konštatuje na margo projektu, minister investícii, re-gionálneho rozvoja a informatizácie SR.Seniori si projekt pochvaľujú.konštatuje, predseda Združenia kresťanských seniorov Sloven-ska.predsedníčka AKSen dopĺňa:Seniori pritom v praxi ocenili najmä prezenčné kurzy – tie im prinášajú množstvo benefitov.vysvetľuje ambasádor projektuOkrem online certifikátu boli automaticky všetci, ktorí sa prihlásili na stránku Digitálneho klubu, zaradení do súťaže o kúpeľné pobyty a zaujímavé vecné ceny. Začiatkom decembra DK pod dohľadom notára vyžrebovala viacerých výhercov, ktorí si v týchto dňoch preberú výhru.uzatvára predseda DK,Platforma digitalnekurzy.sk vznikla v rámci národného projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“. Všetky potrebné informácie nájdete na oficiálnej webstránke národného projektu www.digitalnekurzy.sk