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DIGITÁLNY DETOX: Prečo môže byt prospešný pre deti i rodičov?
Dva mesiace voľna počas leta sú prirodzeným priestorom na to, aby deti trávili viac času vonku, športovali, bicyklovali sa či chodili na výlety.
Autor TASR
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Bratislava 6. júla (TASR) - Digitálny detox môže byť pre deti aj rodičov veľmi prospešný, ak ho nevnímame ako trest alebo úplný zákaz technológií, ale ako príležitosť na obnovenie zdravších návykov. Pre TASR to uviedla psychologička Lenka Jurčová.
„Nie je potrebné odstrihnúť deti od všetkých obrazoviek. Dôležitejšie je sledovať, aký obsah konzumujú, ako dlho zariadenia používajú a ako sa po ich používaní správajú,“ uviedla psychologička z platformy ksebe.sk. Ak rodičia spozorujú, že dieťa po odložení mobilu reaguje výraznou podráždenosťou, zanedbáva spánok, povinnosti, prestáva sa stretávať s kamarátmi alebo stráca záujem o aktivity, ktoré ho predtým bavili, je vhodné situáciu riešiť citlivo a v prípade potreby sa poradiť so psychológom alebo s iným odborníkom.
Prázdniny podľa psychologičky nemusia byť úplne bez obrazoviek. „Mali by však byť obdobím, keď digitálny svet prirodzene dopĺňajú zážitky, pohyb, spoločný čas s rodinou a aktivity, ktoré deťom ukazujú, že oddych a zábava existujú aj mimo displejov,“ uviedla.
Dva mesiace voľna počas leta sú prirodzeným priestorom na to, aby deti trávili viac času vonku, športovali, bicyklovali sa, chodili na výlety, plávali, stretávali sa s kamarátmi alebo boli viac spolu s rodinou. „Takéto aktivity podporujú nielen fyzické zdravie, ale aj rozvoj sociálnych zručností, samostatnosti, kreativity či schopnosti zvládať nudu. Tá pritom nemusí byť negatívna, práve z nej často vznikajú tie najtvorivejšie detské hry,“ dodala psychologička.
„Nie je potrebné odstrihnúť deti od všetkých obrazoviek. Dôležitejšie je sledovať, aký obsah konzumujú, ako dlho zariadenia používajú a ako sa po ich používaní správajú,“ uviedla psychologička z platformy ksebe.sk. Ak rodičia spozorujú, že dieťa po odložení mobilu reaguje výraznou podráždenosťou, zanedbáva spánok, povinnosti, prestáva sa stretávať s kamarátmi alebo stráca záujem o aktivity, ktoré ho predtým bavili, je vhodné situáciu riešiť citlivo a v prípade potreby sa poradiť so psychológom alebo s iným odborníkom.
Prázdniny podľa psychologičky nemusia byť úplne bez obrazoviek. „Mali by však byť obdobím, keď digitálny svet prirodzene dopĺňajú zážitky, pohyb, spoločný čas s rodinou a aktivity, ktoré deťom ukazujú, že oddych a zábava existujú aj mimo displejov,“ uviedla.
Dva mesiace voľna počas leta sú prirodzeným priestorom na to, aby deti trávili viac času vonku, športovali, bicyklovali sa, chodili na výlety, plávali, stretávali sa s kamarátmi alebo boli viac spolu s rodinou. „Takéto aktivity podporujú nielen fyzické zdravie, ale aj rozvoj sociálnych zručností, samostatnosti, kreativity či schopnosti zvládať nudu. Tá pritom nemusí byť negatívna, práve z nej často vznikajú tie najtvorivejšie detské hry,“ dodala psychologička.