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Digitálny OP sa nedá využiť plošne v každej volebnej miestnosti
Volič je povinný vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Digitálny občiansky preukaz (OP) formou aplikácie eDoklady je možné počas sobotného referenda využiť vo volebnej miestnosti iba v prípade, ak má okrsková volebná komisia k dispozícii technické vybavenie na overenie dokladu. Vybavenie nie je zavedené plošne v každej miestnosti. Na tlačovej konferencii to v sobotu povedal šéf odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
Overovanie dokladov v digitálnej forme sa podľa Gajdoša zavádza postupne. „Čo sa týka vyslovene volebných miestností alebo hlasovania v referende, e-doklad je možné použiť, ale iba za predpokladu, že konkrétna volebná miestnosť alebo okrsková volebná komisia má k dispozícii technické vybavenie na overenie, oficiálne podľa zákona,“ priblížil šéf odboru volieb v reakcii na podnet od občana, ktorému vo volebnej miestnosti nemohli overiť digitálny doklad. Takéto vybavenie nemá plošne každá volebná komisia. „Je to postupný nábeh. Zatiaľ to teda nie je možné všade,“ dodal.
Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda priblížil, že podľa zákona musia byť na využitie digitálneho občianskeho preukazu vytvorené technické možnosti na strane prijímateľa. „Nie je teda porušenie práva, keď sa niekto chce preukázať týmto e-dokladom, ale na druhej strane nie je nikto, kto by to dokázal overiť,“ povedal s tým, že ide zatiaľ o skúšobnú prevádzku a nie je to možné zabezpečiť pre všetky volebné miestnosti, ktorých je na Slovensku vyše 5000.
Volič je povinný vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.
Slováci v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Overovanie dokladov v digitálnej forme sa podľa Gajdoša zavádza postupne. „Čo sa týka vyslovene volebných miestností alebo hlasovania v referende, e-doklad je možné použiť, ale iba za predpokladu, že konkrétna volebná miestnosť alebo okrsková volebná komisia má k dispozícii technické vybavenie na overenie, oficiálne podľa zákona,“ priblížil šéf odboru volieb v reakcii na podnet od občana, ktorému vo volebnej miestnosti nemohli overiť digitálny doklad. Takéto vybavenie nemá plošne každá volebná komisia. „Je to postupný nábeh. Zatiaľ to teda nie je možné všade,“ dodal.
Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda priblížil, že podľa zákona musia byť na využitie digitálneho občianskeho preukazu vytvorené technické možnosti na strane prijímateľa. „Nie je teda porušenie práva, keď sa niekto chce preukázať týmto e-dokladom, ale na druhej strane nie je nikto, kto by to dokázal overiť,“ povedal s tým, že ide zatiaľ o skúšobnú prevádzku a nie je to možné zabezpečiť pre všetky volebné miestnosti, ktorých je na Slovensku vyše 5000.
Volič je povinný vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.
Slováci v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.