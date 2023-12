Digitálny žiak: pilotný ročník pomohol desaťtisícom slovenských žiakov

Bratislava 15. decembra (OTS) - Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak), v rámci ktorého mohli žiaci základných a stredných škôl získať 350-eurový príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia, je na svojom konci. Za menej než rok od spustenia prekonal všetky očakávania a zaznamenal viac ako 164-tisíc unikátnych registrácií žiakov a ich zákonných zástupcov z celého Slovenska. Do pilotného ročníka národného projektu sa zapojili tisíce škôl, učiteľov, školských digitálnych koordinátorov a terénnych pracovníkov v rámci celého Slovenska. Viac ako 130-tisíc žiakov má tak vďaka Digitálnemu žiakovi doma svoje nové, digitálne, zariadenie určené na vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností.Pilotný ročník národného projektu oficiálne odštartoval 28. februára tohto roka pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK). V rámci neho mohli žiaci základných a stredných škôl získať príspevok na nákup nového počítača či tabletu s klávesnicou. Cieľom projektu bolo vyrovnávať štartovacie čiary a zvýšiť dostupnosť digitálnych zariadení medzi žiakmi, bez ohľadu na to, z akého socio-ekonomického prostredia pochádzajú. Takmer okamžite po spustení prichádzali denne tisíce nových registrácií a žiadostí o príspevok. DK počas trvania projektu zaznamenala viac ako 164-tisíc unikátnych registrácií, z čoho až 91-tisíc žiadostí pre žiakov pochádzalo práve zo sociálne znevýhodneného prostredia.konštatuje predseda DK,povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Zároveň dodal, že projekt mal dobrú myšlienku, ale bývalé vedenie ministerstva ho nenastavilo ideálne. Ak nájdeme finančné zdroje a budeme v projekte do budúcna pokračovať, budeme sa musieť vyvarovať chybám, na ktoré bývalé vedenie rezortu nemyslelo. Raši dodal, že nová vláda vo svojom programovom vyhlásení plánuje distribuovať aj internetové poukazy a je pravdepodobné, že tieto pomôžu aj časti cieľovej skupiny projektu Digitálny žiak.Do realizácie projektu Digitálny žiak boli aktívne zapojené tisíce základných a stredných škôl, 7-tisíc učiteľov a školských digitálnych koordinátorov, stovky komunitných centier a terénni pracovníci v rámci celého Slovenska.konštatuje na margo projektu prezidentka Združenia základných škôl Slovenska. Nezanedbateľnú úlohu v rámci Digitálneho žiaka zohrávali aj predajcovia digitálnej techniky, u ktorých si mohli rodiny svoje príspevky uplatniť. Celkovo sa zapojilo viac ako 550 prevádzok a 5 500 predajcov v rámci celej krajiny.vysvetľuje. Aj vďaka efektívnej spolupráci všetkých strán je tak Digitálny žiak doposiaľ jediným projektom svojho druhu, ktorý v slovenských podmienkach prostredníctvom vouchrovej schémy doručil adresnú pomoc priamo do rúk jednotlivých žiakov.Enormný záujem zo strany žiakov a rodín ukázal, že investície do vybavenia študentov digitálnou technikou sú nevyhnutné a slúžia na zlepšenie digitálnych zručnosti detí. Tie sú v 21. storočí kľúčové pre kvalitné vzdelávanie a následné uplatnenie na trhu práce. Počas trvania projektu sa však vyskytlo aj niekoľko individuálnych prípadov, kedy boli zariadenia zakúpené s pomocou príspevku zo strany zákonných zástupcov, predané do záložne.pokračuje. Digitálna koalícia zároveň apeluje, aby sa pokračovalo v systematickom vybavovaní žiakov potrebnou technikou podľa vzoru krajín Európskej únie (EÚ), akými sú Poľsko, Rakúsko či Fínsko.dodáva predseda DK,Projekt Digitálny žiak je spolufinancovaný zdrojmi EÚ a realizovala ho Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR pod záštitou MIRRI SR. Medzi spolupracujúce organizácie, ktoré projekt Digitálny žiak podporili, patria SK8 samosprávne kraje, Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia stredných odborných škôl, Zväz školských asociácii a združení, Inštitút duševnej práce, Aliancia stredoškolákov a Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity. Všetky potrebné informácie nájdete na oficiálnej webstránke projektu www.digitalnyziak.sk