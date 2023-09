Digitálny žiak: Príspevok môžu získať všetci stredoškolskí prváci!

Bratislava 4. septembra (OTS) - Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) prináša viac než 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl jedinečnú šancu získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu. Záujem o príspevok je veľký – ku dnešnému dňu oň požiadalo už viac ako 144-tisíc žiakov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) spoločne s Digitálnou koalíciou (DK) preto reagujú na aktuálnu situáciu a rozširujú okruh oprávnených užívateľov príspevku. 350 eurový príspevok tak môžu získať aj všetci žiaci stredných škôl, ktorí dnes nastúpili do prvého ročníka.Nárok na získanie príspevku v tomto kalendárnom roku majú všetci žiaci prvých ročníkov na stredných školách (v školskom roku 2022/2023), žiaci, ktorí pochádzajú z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi, a tiež žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vzhľadom na rastúci záujem o získanie a uplatnenie príspevku sa MIRRI SR a DK rozhodli okruh oprávnených užívateľov rozšíriť. O príspevok na nákup nového počítača či tabletu tak od dnes môžu požiadať aj všetci prváci na stredných školách v aktuálnom školskom roku 2023/2024 vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných odborov.vysvetľuje predseda DK,. Práve medzi stredoškolákmi bol doposiaľ záujem o získanie príspevku najväčší.dopĺňa minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie,Po novom teda bude môcť o 350-eurový príspevok požiadať aj približne 50-tisíc čerstvých stredoškolákov. Podmienkou jeho získania je vyplnenie jednoduchého registračného formulára na www.digitalnyziak.sk . Na Slovensku tak vďaka projektu Digitálny žiak vznikne už druhý ročník žiakov stredných škôl vybavených potrebnou digitálnou technikou, čo môže zásadným pozitívnym spôsobom ovplyvniť aj vyučovanie na jednotlivých hodinách.spresňuje predseda DK,O príspevok na nákup novej digitálnej techniky môžu žiaci, ktorí boli v školskom roku 2022/2023 prvákmi na stredných školách požiadať do 31. augusta 2023. Žiaci zo všetkých ostatných skupín, vrátane prvákov v aktuálnom školskom roku, sa môžu registrovať do 30. septembra 2023. Uplatnenie príspevku na nákup novej digitálnej techniky je možné do 31. októbra 2023, a to v ktorejkoľvek z dostupných predajní zapojených do projektu. Všetky potrebné informácie sú uvedené na oficiálnej webstránke projektu www.digitalnyziak.sk