Diplomat Peter Javorčik sa ujal riaditeľskej funkcie v Rade EÚ

Brusel 1. októbra (TASR) - Slovenský kariérny diplomat a doterajší vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík prechádza od štvrtku do služieb Rady Európskej únie, kde bude pôsobiť na poste generálneho riaditeľa pre dopravu, energetiku, životné prostredie a vzdelávanie (GR TREE).



Po piatich rokoch strávených na poste veľvyslanca pri EÚ sa v stredu naposledy zúčastnil na zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov (COREPER), ktorý v mene členských krajín formuje únijnú politiku a pripravuje pôdu pre politické rozhodnutia na najvyššej úrovni.



Javorčík (53) pracoval pre rezort slovenskej diplomacie viac ako 25 rokov. Okrem funkcií na Stálom zastúpení pri EÚ zastával post štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, v Európskej komisii bol členom kabinetu prvého slovenského eurokomisára Jána Figeľa.



V predvstupovom období mal ako riaditeľ Odboru hlavného vyjednávača pre vstup SR do EÚ na ministerstve zahraničných vecí a 1. tajomník Misie Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli na starosti plnenie integračných ambícií Slovenska.



V novej pozícii bude mať na starosti prácu troch rôznych zložiek Rady EÚ: životného prostredia; vzdelávania, mládeže, kultúry a športu aj dopravy, telekomunikácií a energetiky. Ide o oblasti, ktoré sú významné z hľadiska ambícií EÚ pri prechode na modernú digitálnu a bezuhlíkovú ekonomiku.



Javorčík nahradil v uvedenej funkcii Poliaka Jaroslawa Pietrasa, generálneho riaditeľa GR TREE od roku 2008, ktorý odišiel do dôchodku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)