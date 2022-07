Bratislava 23. júla (TASR) - Diplomati podporili LGBTQI+ komunitu na Slovensku. Pod dokument, v ktorom potvrdili záväzok chrániť a brániť ľudské práva všetkých, sa podpísalo 35 zastupiteľských úradov akreditovaných pre SR. K iniciatíve sa pripojil aj primátor hlavného mesta Bratislavy Matúš Vallo. TASR o tom informovalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.



"Pri oslavách Dúhových festivalov Pride v Banskej Bystrici 25. júna, v Bratislave 23. júla, v Košiciach 27. augusta a ďalších podujatiach Pride po celej krajine si ctíme vytrvalosť LGBTQI+ ľudí v ich boji za autentický a slobodný život na Slovensku a vo svete," uviedli diplomati. Podľa nich je to príležitosť na uznanie mnohých spôsobov, ktorými LGBTQI+ komunity prispievajú do všetkých spoločností.



"Nevyprovokovaná vojenská agresia Ruska voči susednej Ukrajine nám pripomína, že nás spájajú spoločné hodnoty vrátane podpory ľudských práv. Všeobecná deklarácia ľudských práv uvádza, že každej osobe prislúchajú ľudské práva a základné slobody. Rovnako princípy Charty základných práv Európskej únie zakotvujú rovnaké zaobchádzanie so všetkými vrátane LGBTQI+ ľudí," pripomínajú diplomati.



Ocenili aj úsilie ochrancov ľudských práv LGBTQI+ a organizácií občianskej spoločnosti, ktorí neúnavne pracujú na presadzovaní dodržiavania ľudských práv všetkých. Upozornili na to, že silné a zdravé demokracie zaisťujú LGBTQI+ ľuďom možnosť plne sa zapájať do spoločnosti a využívať všetky výhody dostupné pre ich občanov.