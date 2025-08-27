< sekcia Slovensko
Disciplinárka s Danielom L. by sa mala začať v októbri
Disciplinárny návrh na Daniela L. podal generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Ústne pojednávanie s disciplinárne obvineným prokurátorom a niekdajším šéfom zaniknutého Úradu špeciálnej prokuratúry Danielom L. by sa malo začať v polovici októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Termíny sú vytýčené na 14. a 15. októbra.
Disciplinárny návrh na Daniela L. podal generálny prokurátor Maroš Žilinka koncom novembra minulého roka z dôvodu zavineného nesplnenia alebo porušenia povinností prokurátora.
