Disciplinárka s Danielom L. by sa mala začať v októbri

Na snímke Daniel Lipšic. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Disciplinárny návrh na Daniela L. podal generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Bratislava 27. augusta (TASR) - Ústne pojednávanie s disciplinárne obvineným prokurátorom a niekdajším šéfom zaniknutého Úradu špeciálnej prokuratúry Danielom L. by sa malo začať v polovici októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Termíny sú vytýčené na 14. a 15. októbra.

Disciplinárny návrh na Daniela L. podal generálny prokurátor Maroš Žilinka koncom novembra minulého roka z dôvodu zavineného nesplnenia alebo porušenia povinností prokurátora.
