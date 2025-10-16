< sekcia Slovensko
Disciplinárka s Danielom L. by sa mohla začať v novembri
Disciplinárny návrh na Daniela L. podal generálny prokurátor Maroš Žilinka koncom novembra minulého roka.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Disciplinárny proces s prokurátorom a exšéfom niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry Danielom L. by sa mohol začať 16. novembra. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR to potvrdila hovorkyňa Najvyššieho správneho súdu SR Marie Stracenská.
Spresnila, že k zmene termínu pojednávaní, ktoré boli pôvodne vytýčené na október, došlo z dôvodu práceneschopnosti obhajcu disciplinárne obvineného. Stracenská doplnila, že Daniel L. je disciplinárne obvinený z dvoch etických a jedného odborného skutku, ktorým je porušenie povinností prokurátora.
