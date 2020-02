Disciplinárne komisie ešte nevytýčili termín konania s Dobroslavom T.

Bratislava 2. februára (TASR) - Disciplinárne komisie zatiaľ nevytýčili termín disciplinárneho konania voči bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi T. Vyplýva to z rozpisu činnosti piatich disciplinárnych komisií, ktorý je zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry (GP) SR a bol naposledy aktualizovaný koncom novembra minulého roka. Rozvrh práce komisií, ktoré sú troj- až štvorčlenné a sú zložené z prokurátorov okresných prokuratúr, krajských prokuratúr a GP SR, nespadá pod GP.



"Termíny disciplinárnych konaní sú zverejňované na webovej stránke GP SR. Disciplinárne konania sú verejné, teda sa môžu na nich zúčastňovať aj zástupcovia médií. Právoplatné rozhodnutia disciplinárnych komisií sú zverejňované tiež na webovej stránke GP SR. Disciplinárne komisie sú nezávislé, do ich činnosti nemôžu zasahovať ani generálny prokurátor SR, ani vedúci prokurátori," vysvetlila pre TASR hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.



Generálny prokurátor Jaromír Čižnár 31. októbra bývalému generálnemu prokurátorovi dočasne pozastavil výkon funkcie, keďže na Dobroslava T. bol v ten deň podaný disciplinárny návrh za dva skutky. K tomu došlo po tom, ako médiá zverejnili nahrávku telefonátu s podnikateľom Marianom K. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil v decembri Dobroslava T. za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, keďže neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní nahrávku z kauzy Gorila.



Následne Dobroslava T. 16. januára zadržala NAKA a obvinila z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vyšetrovateľ mu navrhoval väzbu v prípade medializovaného rozhovoru s exministrom financií Jánom Počiatkom okolo kauzy Lemikon. Rozhovor zachytila kamera, ktorú mal bývalý generálny prokurátor nainštalovanú v kancelárii. Jeden deň po zadržaní ho však prepustili z policajného zadržania na príkaz prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



Podľa prokurátora v tomto prípade nebola naplnená objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Zároveň vzhľadom na absenciu materiálnej podmienky väzby, ktorou je dôvodnosť trestného stíhania, neprichádzalo do úvahy posudzovanie existencie dôvodov väzby.



U Dobroslava T. napokon vykonala, podľa medializovaných informácií, polícia vo štvrtok (30. 1.) domovú prehliadku.