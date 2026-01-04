< sekcia Slovensko
Disciplinárne návrhy na sudcov môže od januára podávať Súdna rada
Úprava prináša zmeny aj pri hodnotení sudcov.
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Súdna rada SR od začiatku roka 2026 môže ako kolektívny orgán podávať disciplinárne návrhy na sudcov. Dané oprávnenie sa zároveň odobralo predsedovi súdnej rady, ktorý túto kompetenciu dosiaľ v rukách mal. Sudcovia po novom tiež majú nárok na odmenu pri dosiahnutí veku 50 alebo 60 rokov. Vyplýva to zo zmien v novele zákona o sudcoch a prísediacich a ďalších noviel, ktoré 1. januára 2026 nadobudli účinnosť.
„Vzhľadom na skutočnosť, že súdna rada už nie je kreačným orgánom pre disciplinárne senáty, ako aj na zrušenie jej dohľadovej právomoci nad činnosťou disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu SR, došlo k zániku právnej prekážky stretu tzv. ‚sudcu a žalobcu‘ v jednom subjekte. Tým sa vytvoril priestor na vrátenie návrhovej kompetencie súdnej rade ako orgánu sudcovskej legitimity, ktorý je zodpovedný za plnenie úloh verejnej kontroly,“ priblížilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré za úpravou stojí.
Úprava prináša zmeny aj pri hodnotení sudcov. Súdna rada, ktorá členov hodnotiacej komisie volí a odvoláva, ich má po novom metodicky riadiť a vykonávať dohľad nad ich činnosťou. Mení sa i koncept vykonávania hodnotenia sudcov. Sudcov po novom bude hodnotiť len po výkone prvých päť rokov funkcie, a nie každých päť rokov. Obmedzí sa tiež zverejňovanie hodnotení sudcov s cieľom zabezpečiť ich ochranu pred negatívnymi vplyvmi. Po novom tiež bude sudcovi pri dosiahnutí veku 50 alebo 60 rokov patriť odmena do výšky jeho funkčného platu.
„Vzhľadom na skutočnosť, že súdna rada už nie je kreačným orgánom pre disciplinárne senáty, ako aj na zrušenie jej dohľadovej právomoci nad činnosťou disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu SR, došlo k zániku právnej prekážky stretu tzv. ‚sudcu a žalobcu‘ v jednom subjekte. Tým sa vytvoril priestor na vrátenie návrhovej kompetencie súdnej rade ako orgánu sudcovskej legitimity, ktorý je zodpovedný za plnenie úloh verejnej kontroly,“ priblížilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré za úpravou stojí.
Úprava prináša zmeny aj pri hodnotení sudcov. Súdna rada, ktorá členov hodnotiacej komisie volí a odvoláva, ich má po novom metodicky riadiť a vykonávať dohľad nad ich činnosťou. Mení sa i koncept vykonávania hodnotenia sudcov. Sudcov po novom bude hodnotiť len po výkone prvých päť rokov funkcie, a nie každých päť rokov. Obmedzí sa tiež zverejňovanie hodnotení sudcov s cieľom zabezpečiť ich ochranu pred negatívnymi vplyvmi. Po novom tiež bude sudcovi pri dosiahnutí veku 50 alebo 60 rokov patriť odmena do výšky jeho funkčného platu.