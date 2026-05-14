Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
< sekcia Slovensko

Disciplinárny návrh na sudkyňu Záleskú obsahuje päť bodov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Disciplinárny návrh z 28. apríla sa týka okrem iného nedoručenia výzvy a obžaloby a spôsobenia prieťahu v konaní v rozsahu minimálne 106 pracovných dní.

Autor TASR
Banská Bystrica/Pezinok 14. mája (TASR) - Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban podal disciplinárny návrh na sudkyňu ŠTS Pamelu Záleskú. Dva z piatich bodov návrhu sa podľa Trubana týkajú závažného disciplinárneho previnenia, ktoré je nezlučiteľné s funkciou sudcu. TASR podanie disciplinárneho návrhu potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pulman Erdélyiová. Upozornil na to denník Sme.

Disciplinárny návrh z 28. apríla sa týka okrem iného nedoručenia výzvy a obžaloby a spôsobenia prieťahu v konaní v rozsahu minimálne 106 pracovných dní. Tiež nevyhotovenia rozsudku, nepožiadania predsedu súdu o predĺženie lehoty na vypracovanie rozhodnutia a spôsobenia prieťahu v konaní v rozsahu minimálne 62 pracovných dní.

Za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu považuje Truban „značne vážnym spôsobom dezinterpretovaný vykonaný dôkaz s podozrením nasvedčujúcim snahe prispôsobiť obsah dôkazu vopred očakávanému záveru a tým aj predsudkom a pochybnostiam o nezaujatosti sudkyne“. Tiež dezinterpretáciu dôkazov pri rozhodovaní o vzatí do väzby. Piaty bod návrhu sa týka podľa predsedu súdu závažného disciplinárneho previnenia spáchaného nerešpektovaním právne záväzného názoru ústavného súdu.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) informoval v apríli o podaní trestného oznámenia na sudkyňu Záleskú. Argumentoval podozreniami zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa pri rozhodovaní o vine a treste pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Vyzval aj na podanie disciplinárnych návrhov.

Záleská vtedy v reakcii na premiérove vyjadrenia uviedla, že nebude reagovať na výroky politikov alebo obžalovaných osôb či ich právnych zástupcov. Pre sudcu je podľa nej dôležité, čo odznie v súdnej sieni, a nie na tlačových besedách alebo v médiách.
.

Neprehliadnite

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy

Medailisti MS v hokeji: Líder je Kanada, zlato obhajuje výber USA