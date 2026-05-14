Disciplinárny návrh na sudkyňu Záleskú obsahuje päť bodov
Disciplinárny návrh z 28. apríla sa týka okrem iného nedoručenia výzvy a obžaloby a spôsobenia prieťahu v konaní v rozsahu minimálne 106 pracovných dní.
Autor TASR
Banská Bystrica/Pezinok 14. mája (TASR) - Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban podal disciplinárny návrh na sudkyňu ŠTS Pamelu Záleskú. Dva z piatich bodov návrhu sa podľa Trubana týkajú závažného disciplinárneho previnenia, ktoré je nezlučiteľné s funkciou sudcu. TASR podanie disciplinárneho návrhu potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pulman Erdélyiová. Upozornil na to denník Sme.
Disciplinárny návrh z 28. apríla sa týka okrem iného nedoručenia výzvy a obžaloby a spôsobenia prieťahu v konaní v rozsahu minimálne 106 pracovných dní. Tiež nevyhotovenia rozsudku, nepožiadania predsedu súdu o predĺženie lehoty na vypracovanie rozhodnutia a spôsobenia prieťahu v konaní v rozsahu minimálne 62 pracovných dní.
Za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu považuje Truban „značne vážnym spôsobom dezinterpretovaný vykonaný dôkaz s podozrením nasvedčujúcim snahe prispôsobiť obsah dôkazu vopred očakávanému záveru a tým aj predsudkom a pochybnostiam o nezaujatosti sudkyne“. Tiež dezinterpretáciu dôkazov pri rozhodovaní o vzatí do väzby. Piaty bod návrhu sa týka podľa predsedu súdu závažného disciplinárneho previnenia spáchaného nerešpektovaním právne záväzného názoru ústavného súdu.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) informoval v apríli o podaní trestného oznámenia na sudkyňu Záleskú. Argumentoval podozreniami zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa pri rozhodovaní o vine a treste pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Vyzval aj na podanie disciplinárnych návrhov.
Záleská vtedy v reakcii na premiérove vyjadrenia uviedla, že nebude reagovať na výroky politikov alebo obžalovaných osôb či ich právnych zástupcov. Pre sudcu je podľa nej dôležité, čo odznie v súdnej sieni, a nie na tlačových besedách alebo v médiách.
