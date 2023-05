DiscoverEU: Vyše 450 Slovákov dostalo šancu cestovať zadarmo po Európe

Brusel 11. mája (TASR) - V prvom tohoročnom kole podávania žiadostí o získanie cestovných lístkov zadarmo na spoznávanie Európy prostredníctvom programu DiscoverEU uspelo 454 mladých 18-ročných Slovákov a Sloveniek. Záujem o tento program v rámci marcovej výzvy prejavilo 1945 mladých Slovákov. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú v stredu zverejnila Európska komisia (EK).



EK rozdá mladým Európanom vo veku 18 rokov celkom 35.324 bezplatných cestovných lístkov. Od stredy o tom začne informovať tých jednotlivcov, ktorí úspešne prešli výberovým procesom.



Po marcovej výzve sa do programu DiscoverEU prihlásilo 145.657 záujemcov zo všetkých členských krajín EÚ, ale aj z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Severného Macedónska, Srbska a Turecka, čiže z krajín, ktoré sa zúčastňujú na výmennom študijnom programe Erasmus+, informuje spravodajca TASR.



Úspešní žiadatelia budú môcť v období od 15. júna 2023 do 30. septembra 2024 cestovať po európskych krajinách sami alebo v skupine maximálne piatich osôb. Účastníci programu môžu cestovať po železnici, s výnimkami pre tých, ktorí žijú na ostrovoch alebo v odľahlých oblastiach.



Program DiscoverEU bol spustený pred piatimi rokmi a odvtedy sa doň prihlásilo viac ako milión mladých ľudí. Najnovšie kolo prihlášok bolo otvorené pre občanov narodených v období od 1. júla 2004 do 30. júna 2005.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)