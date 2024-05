Diskusia k Dolinkovej sa skončila, pokračujú odvolávaním Šimkovičovej

Bratislava 10. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili uplynulý štvrtok pred polnocou diskusiu k návrhu na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). V rozprave vystúpili okrem poslancov aj minister investícií Richard Raši a vicepremiér Peter Kmec (obaja Hlas-SD), ako aj Dolinková. Plénum v piatok ráno začína rokovanie ďalším návrhom na odvolanie. Z funkcie by mala podľa opozície odísť aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



Dolinková vo štvrtok odmietla výčitky opozičných poslancov, že nerieši systémové zmeny, akým je napríklad akútny nedostatok sestier či pneumológov. Pýtala sa ich, kde ich mala za šesť mesiacov vo funkcii zohnať. Pripomenula, že jej rezort začal riešiť situáciu predložením legislatívy.



"Je to možno kvapka v mori, no chceme vypomôcť, aby študenti medicíny i žiaci stredných zdravotníckych škôl mohli pomáhať už počas tohto leta," uviedla. Ak chceme riešiť problémy sestier, musí sa podľa Dolinkovej pripraviť zmena sylabov študijných programov. Informovala tiež, že pripravuje reformu všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Odmietla i kritiku v súvislosti s nemocnicami v Spišskej Novej Vsi či Martine. Verí, že hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude do konca júna 2026 postavená. Problém v zmene projektového tímu nevidí.



V diskusii z opozičných poslancov vystúpili okrem navrhovateľa Petra Stachuru (KDH) aj Tomáš Szalay (SaS), Oskar Dvořák (PS), František Majerský (KDH) a Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



O návrhu na odvolanie ministerky kultúry budú poslanci v piatok diskutovať až do jeho úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 16.00 h. Návrh podali PS a SaS ešte vo februári. Ministerka podľa nich neprimerane zasahuje do slobody kultúry svojimi výrokmi a krokmi. Problém vidia aj v zmene pri umeleckých fondoch, obávajú sa zničenia ich verejnoprávnej podstaty a nezávislosti. Na poslancov sa obrátila aj platforma Otvorená Kultúra!. Zaslala im list s desiatimi dôvodmi, pre ktoré považuje za nevyhnutné Šimkovičovú odvolať.



O oboch návrhoch na vyslovenie nedôvery by mali poslanci hlasovať v utorok 14. mája o 11.00 h.