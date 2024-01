Diskusia o novele Trestného zákona v prvom čítaní má trvať 20 hodín

Bratislava 25. januára (TASR) - Poslanci vládnej koalície presadili skrátenie diskusie k novele Trestného zákona v prvom čítaní. Procedurálny návrh podporilo 77 poslancov z radov koalície. Opozícia sa neprezentovala. Diskusia o novele v prvom čítaní tak bude trvať 20 hodín.



Na prednesenie i schválenie návrhu viacerí opoziční poslanci reagovali skandovaním slova "hanba". Namietali tento proces ako obmedzenie vyjadrovania sa poslancov. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) pripomenul, že už do diskusie k návrhu na zrýchlený režim sa zapojili poslanci vystúpeniami, ktorých bolo 100. Poukázal aj na to, že zákonodarcovia reagovali 2667 faktickými poznámkami. "Aby bolo zrejmé, aká rozsiahla bola," povedal na margo diskusie.



Viacerí poslanci tiež namietali, že sa nehlasovalo o ich procedurálnych návrhoch podaných počas diskusie. Predseda parlamentu reagoval, že niektoré neboli vo forme procedurálnych návrhov a o niektorých nebolo možné hlasovať. Zuzana Mesterová (PS) preto požiadala o výklad k procedurálnym návrhom, kedy o nich treba dať hlasovať a kedy nie. Pellegrini deklaroval, že výklad zabezpečia.



Vladimíra Marcinková a Mária Kolíková (obe SaS) upozornili, že v pléne sú aj poslanci, ktorí aktuálne čelia obvineniam v trestných veciach, a preto sú v konflikte záujmov pri hlasovaní o novele Trestného zákona. Poznamenali, že v konflikte boli aj pri hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní a neupozornili na to vopred.