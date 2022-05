Mazák: K porušeniam ľudských práv a slobôd súdmi treba odbornú debatu

Bratislava 22. mája (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák víta diskusiu o porušeniach základných práv a slobôd súdmi. Debatovať treba podľa neho na odbornej úrovni. Pripomenul, že už dnes môže predseda súdu vyvodiť dôsledky voči sudcovi, ktorý podľa Ústavného súdu (ÚS) SR svojím rozsudkom porušil základné práva.



Mazák pripomenul, že ak by k porušeniu týchto práv a slobôd došlo úmyselne, ide o trestný čin, ktorý sa rieši podľa predpisov trestného konania a zákona. "Ak má však Ústavný súd len iný názor na ochranu ústavnosti než všeobecný súd, význam takého nálezu Ústavného súdu vidíme predovšetkým v jeho dôslednom uplatňovaní v budúcej rozhodovacej činnosti súdov," priblížil pre TASR.



Podľa súčasnej legislatívy je podľa Mazáka predseda akéhokoľvek súdu povinný analyzovať nálezy Ústavného súdu, v ktorých sa konštatuje porušenie základných práv a slobôd sudcami ním riadeného súdu. Podľa výsledkov môže zaujať nielen stanovisko, ale aj prijať opatrenie. "Napríklad podanie návrhu na disciplinárne konanie na Najvyšší správny súd, v ktorom sa dá navrhnúť podľa povahy a závažnosti porušenia nielen preloženie na súd nižšieho stupňa, ale aj odvolanie z funkcie sudcu," skonštatoval.



Problém je podľa neho oveľa zložitejší, než sa na prvý pohľad zdá. "Napríklad ak súd rozhoduje v senáte, potom je zložité určiť parametre disciplinárnej zodpovednosti," uviedol šéf Súdnej rady. V takom prípade je podľa Mazáka otázkou, či by bol zodpovedný celý senát alebo len niektorý sudca.



"V žiadnom štáte, napríklad v Európskej únii, nevedie rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že niektorý súd porušil základné práva a slobody obvineného alebo obžalovaného, automaticky k takým sankciám, ako sú navrhované," podotkol šéf Súdnej rady.



Nezaradený poslanec parlamentu Tomáš Taraba navrhuje, aby zbavili funkcie takých sudcov, ktorí trikrát za sebou rozhodnú tak, že to Ústavný súd označí za porušenie základných práv a slobôd. O podobnom návrhu hovoril aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý si myslí, že by malo v takomto prípade dôjsť k preradeniu sudcu na nižší stupeň súdu.