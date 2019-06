Diskusia o slovenských vojakoch ukončila deň v NRSR

Plénum by malo vo štvrtok (20. 6.) pokračovať rokovaním o zákonoch z dielne rezortu hospodárstva.

Bratislava 19. júna (TASR) - Poslanci ukončili druhý rokovací deň 46. schôdze Národnej rady (NR) SR diskusiou o vyslaní slovenských vojakov do Lotyšskej, Litovskej, Estónskej a Poľskej republiky. V týchto krajinách sú súčasťou Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO.



Rezort obrany pri návrhu argumentuje potrebou čeliť novým hrozbám spoločne. "Výzvy súčasnosti, ktorým dnes v zmenenej bezpečnostnej situácii čelíme, kladú vysoké nároky na ich komplexné zvládanie. Svojím charakterom si vyžadujú spájať úsilie viacerých krajín, žiadna z krajín nemá dnes schopnosť čeliť týmto výzvam osamotene," vysvetľuje dôvody účasti na spoločných misiách rezort obrany. Z pohľadu NATO a Slovenska sa kolektívna obrana stala podľa slov rezortu kľúčovou úlohou.



Poslanec Martin Klus (SaS) v pléne pripomenul, že Slovensko ako rovnocenný člen NATO má možnosť akékoľvek rozhodnutie aliancie zablokovať, pretože aliancia sa rozhoduje jednomyseľne. Zdôraznil obrannú úlohu NATO. "Princíp kolektívnej bezpečnosti je postavený na tom, že my sme Severoatlantická aliancia. Naši vojaci v Lotyšsku sú chápaní ako domáci vojaci," skonštatoval.



Poslankyňa Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) skonštatovala, že je potrebné pripomínať, aké sú základné hodnoty NATO a ako aliancia funguje. Ocenila, že Klus pripomenul jednohlasné rozhodovanie krajín NATO. Poznamenala, že lotyšskí obyvatelia sú vďační za pôsobenie predsunutej prítomnosti NATO a cítia sa aj vďaka nej bezpečnejšie.



Plénum by malo vo štvrtok (20. 6.) pokračovať rokovaním o zákonoch z dielne rezortu hospodárstva. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR má za cieľ podporiť nákup vozidiel s alternatívnym pohonom. Podľa ďalšej navrhovanej právnej úpravy by už obchodníci nemali obmedzovať prístup na svoje stránky a aplikácie zákazníkom z iných krajín Európskej únie (EÚ), ani dávať rozdielne obchodné podmienky. Na rad by mala prísť aj novela zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze.



Na programe je aj tradičná hodina otázok. Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) sa budú pýtať napríklad na nespokojnosť primátorov a starostov oravských obcí s neplnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R3.



Plénum bude okrem toho štvrtýkrát voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS). V koalícii dohoda na menách kandidátov zatiaľ nie je, koaliční lídri sa majú ešte stretnúť. Diskusia k voľbe by sa mala začať o 15.00 h, hlasovať budú podvečer.



Nateraz parlament spolu vybral 12 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte šiesti. Troch sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov.