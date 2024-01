Diskusia o zrýchlenom režime k Trestnému zákonu bude i v stredu

Bratislava 9. januára (TASR) - Diskusia k návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona bude v Národnej rade (NR) SR pokračovať aj v stredu (10. 1.) ráno. Prihlásených je ešte zhruba 40 rečníkov písomne, po nich sa budú môcť hlásiť poslanci ústne. Diskusii aj v utorok dominovali vyjadrenia opozície. Jej predstavitelia sa zhodujú, že takéto závažné zmeny by mali prejsť riadnou diskusiou a legislatívnym procesom.



Poslanci z opozície kritizovali zmeny trestných sadzieb pri majetkovej trestnej činnosti, zámer zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry aj ďalšie ustanovenia novely. Viacerí upozornili aj na riziko, že zmeny ohrozia čerpanie eurofondov. Tvrdia, že novelizácia môže ohroziť vyšetrovanie a postihovanie machinácií s európskymi zdrojmi. Apelovali preto na riadnu diskusiu.



Tamara Stohlová (PS) poznamenala, že znižovať by sa mali trestné sadzby tam, kde máme trestnú činnosť pod kontrolou a nie v najvypuklejších prípadoch, ako to podľa nej robí predložená novela. Branislav Gröhling (SaS) skonštatoval, že zo skráteného legislatívneho konania urobila súčasná vláda pravidlo na ochranu svojich ľudí.



Peter Stachura (KDH) pripomenul, že ľudí trápia problémy v zdravotníctve, školstve a iných sektoroch. Mrzí ho, že vláda aktuálne v skrátenom konaní mení niečo, čo funguje relatívne dobre. Poukázal pritom na viaceré kauzy, týkajúce sa nominantov predošlých vlád Smeru-SD. Upozornil na riziko ohrozenia dôvery občanov v právny štát.



Počas dňa vystúpil aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Ten odmieta argumenty opozície. Znižovanie trestných sadzieb má podľa neho posilniť možnosti ukladania alternatívnych trestov. Rovnako odmietol tvrdenia, že po novelizácii nebude za korupčné a majetkové trestné činy hroziť páchateľom trest odňatia slobody. Táto možnosť sudcom podľa neho ostane. Minister trvá aj na dôvodnosti návrhu na skrátené legislatívne konanie pri novele.