Plénum rokuje o zavedení 13. dôchodku v skrátenom konaní

Bratislava 25. februára (TASR) - Parlament sa bude zaoberať zavedením 13. dôchodku na Slovensku v skrátenom režime. Rozhodli o tom poslanci v utorkovom hlasovaní. Za skrátený režim hlasovalo 76 poslancov z 85 prítomných.



Za skrátené legislatívne konanie hlasoval klub Smeru-SD, SNS a ĽSNS. Neprítomní boli poslanci SaS, Mosta-Híd, okrem poslanca Eduarda Adamčíka (Most-Híd), ktorý hlasoval za a neprítomní boli viacerí nezaradení poslanci. Pri hlasovaní sa zdržal klub Sme rodina.



Trinásty dôchodok má nahradiť doterajší vianočný príspevok. Nárok naň majú mať všetci poberatelia dôchodku. Jeho výška má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Dôchodcovia by mali dostať 460,40 eura, predčasní dôchodcovia by mali získať 433,20 eura. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 eura, priemerný dôchodok vdov je 263,10 eura, vdovcov 208,80 eura. V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 eura. Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 eur a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,5 eura. "V prípade, ak bude mať poistenec nárok na viacero dôchodkových dávok, vyplatí sa len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia," uvádza sa v návrhu zákona.



Diskusiou k Istanbulskému dohovoru otvorili poslanci rokovací deň

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) otvoril piaty rokovací deň mimoriadnej 58. schôdze parlamentu. Poslanci začali deň diskusiou k návrhu uznesenia k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).



O 10.00 h majú zákonodarcovia hlasovať o prerokovaných návrhoch na skrátené legislatívne konanie k trom novelám zákonov, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zrušiť diaľničné známky a zaviesť 13. dôchodok.



Februárová schôdza už nebola plánovaná, predseda parlamentu ju zvolal po tom, ako vláda schválila tri novely zákonov. Hlasovanie bolo odložené z piatka (21. 2.) na utorok, pretože pri návrhu na skrátené konanie k zavedeniu 13. dôchodku nebolo plénum ani raz uznášaniaschopné pre nedostatok poslancov.



Novelou zákona o prídavku na dieťa sa má jeho výška zdvojnásobiť plošne aspoň na sumu 50 eur. Novelou zákona o sociálnom poistení by mali dôchodcovia ku koncu tohto roka dostať 13. dôchodok.