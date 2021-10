Diskusiu o odvolávaní R. Sulíka už plénum ukončilo

Erik Tomáš, archívne foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 27. októbra (TASR) – Plénum Národnej rady (NR) SR ukončilo diskusiu o návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý inicioval opozičný Smer-SD. Sulík v stredu poprosil poslancov o nevyslovenie nedôvery. K téme vystúpilo sedem písomne prihlásených poslancov a štyria, ktorí sa prihlásili ústne. Diskusia sa začala v utorok ráno.zdôraznil v stredu v rozprave opozičný poslanec Erik Tomáš (nezaradený). Jediné riešenie, ktoré od ministra počul, bolo podľa neho vymontovanie žiaroviek. Exminister a súčasný poslanec Peter Žiga (nezaradený) považuje za veľmi plytké, že sa Sulík vyhovára na svojich predchodcov.Poslanec Roman Foltin poukázal na to, že je generálnym manažérom strany SaS a reagoval tak na predsedu Smeru-SD Roberta Fica.podotkol. Za osem rokov sa podľa Foltina nestalo, že by sa u nich konala "kokaínová žúrka".Sulík v pléne opäť vymenoval opatrenia, ktoré vykonal. Spomenul presadenie zákona, ktorý stransparentňuje reguláciu prirodzených monopolov v energetike, uvoľnenie trhového prostredia v oblasti tepla, prijatie zákona o kritickej infraštruktúre, ktorým sa majú chrániť záujmy štátu, prijatie novely atómového zákona či vyrovnanie sa s historickým dlhom.poznamenal Sulík. Riešiť to plánuje tak, že najväčší odberatelia plynu, ako sú Duslo, Malženice a Slovnaft, o niečo znížia svoju spotrebu.Pri cenách pre domácnosti bude podľa neho problémom až rok 2023. Priblížil, že už preto viedol rokovanie s predstaviteľom Enelu a čaká ho rokovanie aj so zástupcami druhého spoločníka v elektrárňach EPH. Rokuje aj s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽANO) o Envirofonde.Problémom podľa Sulíka bude aj AdBlue. Skonštatoval, že Správa štátnych hmotných rezerv SR dostala pokyn nakúpiť pre potreby štátu 500.000 litrov, zároveň dohodol s Duslom, že všetku produkciu, ktorú majú nad pevné dlhodobé zmluvy, budú predávať Slovnaftu a ten bude na pumpách predávať len množstvá pre vlastnú spotrebu.