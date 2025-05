Diváci majú podľa JOJ Group slobodnú voľbu pri výbere programov

Bratislava 5. mája (TASR) - Diváci majú slobodnú voľbu pri výbere programov, ktoré si v danom dni a čase zvolia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa JOJ Group Lucia Tuhelová v súvislosti so zrušením nedeľných politických diskusií, ktoré avizoval premiér Robert Fico (Smer-SD).



„JOJ Group je súkromná spoločnosť, ktorá sa samostatne rozhoduje o vysielaní svojich programov. Vysielanie jej televízií, ktoré má v portfóliu, je pestré a prináša všetkým divákom rôznorodé formáty,“ tvrdí Tuhelová.



Poukázala pri tom na to, že do programovej štruktúry patrí politická diskusná relácia Politika 24, ktorú vysiela spravodajská televízia JOJ 24 v nedeľu o 10.00 h. „Uvádzame ju práve na spravodajskej televízii, kde diváci tento typ programu očakávajú,“ podotkla hovorkyňa s tým, že v nedeľu dopoludnia vysiela hlavná stanica JOJ program pre univerzálne publikum.



V politických otázkach podľa Tuhelovej orientuje divákov aj spravodajstvo televízií JOJ a JOJ 24, ale aj pravidelná relácia Analýzy 24 na JOJ 24 každý pracovný deň od pondelka do štvrtka od 18.00 h.



Premiér v nedeľu (4. 5.) avizoval, že je pripravený podpísať dohodu so všetkými predsedami politických strán k zrušeniu nedeľných politických diskusných relácií. Kvalita pripravenosti moderátorov a obsah diskusií podľa Fica nezodpovedá tomu, čo by si ľudia na Slovensku z hľadiska politickej diskusie zaslúžili. Myslí si, že diskusie by mohli televízie vysielať počas týždňa.