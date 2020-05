Diváci v kinách a divadlách budú musieť sedieť v 2-metrových odstupoch

Bratislava 19. mája (TASR) - Diváci budú musieť v divadlách, kinách, počas koncertov či iných umeleckých predstavení sedieť tak, aby dodržali dvojmetrové rozstupy. Dvojsedačku alebo dve sedadlá vedľa seba môžu prevádzkovatelia predať iba na požiadanie, a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré nadobúda účinnosť v stredu (20. 5.).



Pred každým predstavením musia prevádzkovatelia dezinfikovať dotykové plochy, ako sú kľučky, držadlá či pulty. Predaj a konzumácia pokrmov a nápojov je zakázaná. Zrušiť sa musia všetky miesta na sedenie vo foyeroch. "Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále," uvádza sa v nariadení.







Hygienické zariadenia treba dezinfikovať každú hodinu. K dispozícii v nich musí byť tekuté mydlo a papierové utierky. Prístroje vytvárajúce aerosól, napríklad sušiče rúk, musia prevádzkovatelia znefunkčniť.



Prevádzkovateľ má zabezpečiť aspoň jednu osobu, ktorá bude na dodržiavanie nariadení hlavného hygienika dohliadať.



Kiná, divadlá a ďalšie kultúrne zariadenia sa otvárajú v stredu v rámci ďalšieho uvoľňovania opatrení v súvislosti so situáciou s novým koronavírusom. Povolené sú hromadné podujatia s účasťou do sto ľudí.