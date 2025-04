Divadelný ústav hľadá mladých dramatikov, prihlásiť sa môžu do 4. mája

Bratislava 17. apríla (TASR) - Divadelný ústav vyhlásil ďalší ročník súťaže Dramaticky mladí, určenej pre autorov dramatických textov vo veku od deväť do 18 rokov. Svoje diela môžu prihlasovať do 4. mája. Slávnostné vyhodnotenie spojené s inscenovaným čítaním textov v predvedení profesionálnych hercov sa uskutoční 14. júna v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici.



„Heslom Podaj si ruku s drámou chceme deti a mládež s talentom v písaní povzbudiť k tomu, aby skúsili vytvoriť dramatický text, pokojne aj prvýkrát v živote. Písanie dramatických textov nie je u detí a v školách natoľko bežné ako tvorba prózy či poézie,“ hovorí koordinátorka súťaže a vedúca Centra prezentácie, vzdelávania a marketingu Divadelného ústavu Dominika Zaťková.



Dodáva, že záujem o súťaž z roka na rok stúpa, čo organizátorov motivuje v projekte pokračovať a v spolupráci s lektormi v profesionálnych divadlách viesť deti k dramatickému písaniu. „Máme radosť, že sa aj dráma ako literárny druh dostáva do pozornosti čoraz väčšieho počtu detí, mládeže a pedagógov,“ podčiarkla Zaťková.



Víťazne texty bude vyberať odborná porota, ktorú tento rok tvoria spisovateľ Peter Karpinský, teatrologička Dária Fojtíková Fehérová a režisérka a herecká koučka Adriana Totiková.



Odmenou pre víťaza súťaže bude účasť v letnej škole herectva, ktorá sa uskutoční od 30. júna do 4. júla.



Podmienky prihlásenia textov a viac informácií o súťaži Dramaticky mladí nájdu záujemcovia na webstránke vyhlasovateľa theatre.sk.