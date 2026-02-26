< sekcia Slovensko
Divadelný ústav hľadá mladých dramatikov
Do súťaže je možné prihlásiť pôvodné dramatické texty na ľubovoľnú tému.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Divadelný ústav vyhlásil 17. ročník súťaže Dramaticky mladí určenej pre autorov dramatických textov vo veku od deväť do 18 rokov. Svoje texty môžu prihlasovať do 3. mája. TASR o tom informoval PR manažér Matúš Hrnčiar.
Do súťaže je možné prihlásiť pôvodné dramatické texty na ľubovoľnú tému. „Texty by mali obsahovať základné prvky drámy - dialógy, dejstvá, zápletku a rozuzlenie. Fantázii sa medze nekladú, rozhodujúca je práca s dramatickou situáciou, postavami a konfliktom,“ uvádza vyhlasovateľ súťaže.
Pripomína, že súčasťou projektu Dramaticky mladí sú aj dielne kreatívneho písania, ktoré Divadelný ústav realizuje počas školského roka v spolupráci s profesionálnymi divadlami. V tomto roku sa sieť rozšírila o piatu dielňu, v Bábkovom divadle Košického kraja. Ďalšie dielne sa realizujú v Činohre Slovenského národného divadla a Štúdiu 12 v Bratislave, v Mestskom divadle Žilina, vo zvolenskom Divadle Jozefa Gregora Tajovského a v banskobystrickom Štúdiu tanca.
Vyvrcholením súťaže je slávnostné vyhodnotenie spojené s inscenovaným čítaním úryvkov a ocenených textov v interpretácii profesionálnych hercov, uskutoční sa v júnovom termíne.
„Súťaž Dramaticky mladí dáva mladým ľuďom, ktorí majú radi písanie a divadlo, priestor tieto dve veci prirodzene prepojiť a vyskúšať si, aké je to vytvoriť vlastný dramatický text. Povzbudzuje ich, aby sa pozerali okolo seba, vnímali svoje okolie a nachádzali dramatický náboj aj v zdanlivo obyčajných situáciách,“ hovorí Dominika Zaťková, koordinátorka súťaže.
Poukazuje tiež na to, že mladí autori sa prostredníctvom odbornej spätnej väzby poroty zároveň učia lepšie porozumieť tomu, ako funguje dramatický text. „Od kompozície cez tvorbu postáv až po budovanie konfliktu,“ dodala koordinátorka súťaže.
Texty spolu s prihláškou môžu záujemcovia poslať elektronicky na e-mail dominika.zatkova@theatre.sk alebo poštou na adresu Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, s heslom „Dramaticky mladí“. Termín uzávierky súťaže je 3. mája.
