Divadelný ústav hodnotil činnosti a hospodárenie v roku 2022

Bratislava 20. apríla (TASR) – Verejný odpočet činnosti a hospodárenia za rok 2022 predstavil v stredu (19. 4.) Divadelný ústav v Bratislave. Príspevková organizácia Ministerstva kultúry (MK) SR pracovala podľa jej riaditeľky Vladislavy Fekete na všetkých naplánovaných aktivitách, ktoré vychádzajú zo štatútu Divadelného ústavu ako centra zameraného na dokumentačnú, múzejnú, archívu, zbierkotvornú, edičnú, projektovú či informačnú činnosť.



"Ide o všetky aktivity viazané k profesionálnej činnosti slovenských divadiel od založenia profesionálneho divadla v roku 1920 až po súčasnosť," uviedla Fekete. Divadelný ústav aj v roku 2022 podľa nej napĺňal všetky svoje činnosti súvisiacimi so špeciálnymi statusmi. "Predovšetkým je to verejný špecializovaný archív, Múzeum Divadelného ústavu a akreditované pracovisko pre výskum a vývoj, som rada, že sa nám podarilo túto akreditáciu obnoviť na ďalších šesť rokov," konštatovala Fekete.



"Riadili sme sa aj v roku 2022 interným Strategickým plánom rozvoja na roky 2021 až 2026, kde takisto môžeme skonštatovať, že v danom roku sme splnili ciele," zhodnotila šéfka Divadelného ústavu, ktorý pokračuje v spolupráci s inštitúciami v rámci členstva v medzinárodných sieťach i v domácich projektoch. "Spolupracujeme s festivalmi, vysokými školami, produkčnými spoločnosťami, vytvárame koprodukčné publikácie," poznamenala.



V súvislosti s platformami a online databázami riaditeľka Divadelného ústavu potvrdila, že sa jeho pracovníkom vlani podarilo skompletizovať Zlatú kolekciu slovenského profesionálneho divadla, ktorú inštitúcia poskytuje na www.theatre.sk. Informačný systém Divadelného ústavu ponúka aj Slovak Drama in Translation – databázu prekladov slovenskej drámy do svetových jazykov. "Sú tam Divadelné prechádzky, Slovník divadelných kritikov, veľmi zaujímavý projekt Slovenské scénické umenie, kde sa zameriavame na režisérov a choreografov, je tam Divadelná galéria a množstvo ďalších online platforiem, ktorými prezentujeme súčasné slovenské divadlo, ale zameriavame sa aj na históriu," priblížila Fekete.



Za najzaujímavejšiu označila Virtuálnu databázu slovenského divadla – etheatre.sk. "Na jednom mieste prepája vyše milión údajov o profesionálnom divadle a viac než 90.000 digitalizovaných dokumentov, segmentovaná je podľa jednotlivých častí na múzeum, archív, knižnicu a dokumentáciu, nájdete tam kompletne všetko, čo vás zaujíma o slovenskom divadle," zhodnotila šéfka inštitúcie, ktorá v minulom roku hospodárila s rozpočtom 1.429.722 eur a dosiahla kladný hospodársky výsledok 137 eur.



Divadelný ústav zamestnáva 43 pracovníkov, jeho prioritné projekty v roku 2022 súviseli s festivalom Nová dráma a prípravou medzinárodnej prezentácie na pražskom Quadriennale.