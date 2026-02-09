< sekcia Slovensko
Divadelný ústav vydal Slovník divadelných kritikov a publicistov
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Divadelný ústav v Bratislave vydal Slovník divadelných kritikov a publicistov. Rozsiahlu teatrologickú publikáciu, ktorá mapuje osobnosti slovenskej divadelnej kritiky a publicistiky, bude prezentovať odbornej aj širšej verejnosti v stredu 18. februára o 17.00 h v Štúdiu 12. TASR o tom informoval PR manažér Matúš Hrnčiar.
Spresnil, že publikácia vznikla pod odborným vedením profesora Vladimíra Štefka, ktorý je autorom koncepcie a odborným garantom projektu a zároveň iniciátorom vzniku slovníka. „Na prezentácii sa osobne zúčastní a predstaví základné východiská, ciele i význam tejto rozsiahlej práce pre slovenskú teatrológiu,“ avizuje organizátor prezentácie s tým, že vstup na podujatie je voľný.
Slovník divadelných kritikov a publicistov má 544 strán, vychádza v edícii Slovenské divadlo. Je výsledkom spolupráce rozsiahleho autorského kolektívu teatrológov, historikov a kritikov. Publikácia podľa Divadelného ústavu predstavuje významný referenčný zdroj pre odborníkov, študentov humanitných odborov aj všetkých záujemcov o dejiny slovenského divadla a jeho reflexie.
