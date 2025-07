Divadelný ústav zverejnil výzvu na predkladanie projektov na PQ 2027

Bratislava 31. júla (TASR) - Divadelným scénografom, kostýmovým výtvarníkom či architektom je venovaná výzva, ktorú zverejnil Divadelný ústav (DÚ) spolu s Ministerstvom kultúry SR. Divadelníci, výtvarníci či architekti sa môžu so svojím projektom uchádzať o realizáciu slovenskej expozície v rámci Výstavy krajín a regiónov na 16. ročníku medzinárodného podujatia Pražské Quadriennale (PQ) 2027. Do prvého kola výberového konania sa môžu prihlásiť do 15. septembra.



Ako ďalej informovala TASR koordinátorka slovenskej expozície na medzinárodnej výstave Zuzana Poliščák Šnircová, elektronický formulár a ďalšie informácie sú dostupné na theatre.sk. Prihlásené projekty by mali reflektovať umeleckú koncepciu PQ 2027, ktorej názov je Absencie a tichá - ako priestory možností pre scénografické vízie budúcnosti.



„Umeleckú koncepciu a s ňou aj hlavnú tému medzinárodného podujatia vyhlásil organizátor Pražského Quadriennale, český Národný inštitút pre kultúru, a viac o možnej reflexii a interpretácii hlavnej témy sa môžete dočítať na stránke medzinárodného podujatia pq.cz,“ dodáva Poliščák Šnircová. Pripomína, že Divadelný ústav Bratislava je od roku 1993 hlavným usporiadateľom a odborným garantom slovenskej expozície na medzinárodnom výstavisku.



Termín podania prihlášok do prvého kola výberového konania na slovenskú expozíciu v rámci Výstavy krajín a regiónov PQ 2027 je do 15. septembra. Vybrané projekty, ktoré budú spĺňať všetky potrebné náležitosti, budú podľa vyhlasovateľa elektronicky oboznámené o postupe do druhého kola s dátumom uzávierky 14. novembra 2025. „Víťazný projekt bude podporený finančným príspevkom MK SR vo výške 35.000 eur. Podrobné informácie o požadovaných podkladoch k projektom pre obe výberové kolá sú dostupné na našej stránke theatre.sk v sekcii Novinky a v sekcii Projekty,“ avizuje Poliščák Šnircová.



PQ je najväčšia medzinárodná súťažná prehliadka zameraná na súčasnú scénografiu, divadelný priestor a performatívne umenie, ktorá sa koná každé štyri roky v Prahe. Od svojho vzniku v roku 1967 sa stala kľúčovou svetovou platformou pre profesionálov z oblasti divadla, scénografie a výtvarného umenia. PQ prezentuje inovatívne diela a experimenty v oblasti dizajnu scén, kostýmov, performancie a divadelného priestoru, pričom spája umelcov, teoretikov a študentov z celého sveta.



Najrozsiahlejšia a zároveň profilová sekcia PQ je Výstava krajín a regiónov, ktorá na každom ročníku predstaví okolo 60 až 80 krajín. Slovensko od vzniku prehliadky nevynechalo (do roku 1991 ako súčasť Československa, od roku 1995 v samostatnej národnej expozícii) účasť ani na jednom ročníku.