Divadlo 13. opona spojilo profesionálnych a amatérskych hercov

Bratislava 21. septembra (TASR) - Mama umrela dvakrát je názov čiernej komédie, s ktorou za divákmi do regiónov vycestuje Divadlo 13. opona. Divadelný súbor tvoria profesionálni aj amatérski herci. "Chceli sme divadlo urobiť trochu inak. Je totiž veľa neprofesionálnych hercov, ktorí majú vysokú kvalitu. A ukázalo sa, že to funguje," hovorí Viktor Vincze st., ktorý je producentom divadla.



Režisérsku taktovku v ňom vždy dávajú profesionálovi. Je to tak aj v prípade hry, ktorú do súboru priniesol režisér a autor dramatizácie Karol Rédli. Práve on prišiel s návrhom inscenovať dielo slovinského autora Vinka Möderndorfera.



Nový divadelný počin má podľa Rédliho publikum pobaviť aj primäť k zamysleniu sa nad hodnotou vzťahov. Po boku talentovaných amatérskych hercov v ňom účinkujú Helena Krajčiová, Peter Sklár, Marek Majeský, či Jana Majeská.



"Hrám postavu Mariany Draxlerovej. Je to chamtivá, egoistická žena, vulgárna, bojujúca o dedičstvo zosnulej Amálie, matky jej manžela Mórica," približuje svoju postavu Majeská. "Stretli sme sa výborný kolektív, ktorý si ľudsky sadol. Navzájom sa inšpirujeme, tešíme a tvoríme. Verím, že táto radosť a entuziazmus sa prenesie aj na diváka," dodáva herečka k príprave čiernej komédie o tom, ako smrť bohatej ženy spustí lavínu udalostí. Namiesto očakávaného smútku sa rozpúta bitka o dedičstvo plná komických situácií.



Hra z pera slovinského autora je mierne upravená na slovenské reálie. Amatérska herečka Alena Demková zo Šale si v hre, ktorá "nastavuje zrkadlo ľudskému hyenizmu", zahrá sestru zosnulej Kláru. Amatérskemu divadlu sa popri práci s mládežou venuje vyše 40 rokov. "Išla som sem so strachom. Bála som sa, ako nás kolegovia profesionáli prijmú. Predsa len, mala som taký ostych, veď idem medzi ľudí, ktorí hrávajú v telke a zrazu sa k nim mám postaviť. Ale sú úžasní a hrá sa mi s nimi fantasticky," pochvaľuje si Demková.



Premiéra predstavenia je naplánovaná na 16. októbra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Následne si ho budú môcť pozrieť diváci po celom Slovensku.