Divadlo Aréna je exkluzívne v Prahe

Bratislava 12. októbra (OTS) - Na základe pozvania riaditeľky Slovenského inštitútu v Prahe, Ľubice Krénovej, sa v termíne od 11. do 15. októbra 2021 koná výnimočné hosťovanie inscenácii tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna v pražskom Divadle Hybernia.Divadlo Aréna exkluzívne v Prahe jedinečný projekt, v ktorom bude počas piatich dní Divadlo Aréna reprezentovať slovenskú kultúru a divadlo na jednej z popredných českých divadelných scén a predstaví neprikrášlený pohľad na slovenské dejiny.Ako v pozývacom liste píše riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe: „Divadlo Aréna pod vedením Juraja Kukuru – ako prvé na Slovensku – prinieslo občiansky uvedomelý divadelný program so zameraním sa na prehodnocujúci a objektivizovaný pohľad do minulosti – do slovenských, resp. česko-slovenských dejín. Zakrátko sa z neho vyprofiloval Občiansky cyklus – cyklus inscenácií, ktorý už takmer dve desaťročia predstavuje úctyhodnú dramaturgickú os Divadla Aréna a ktorý medzičasom organicky do seba pojal aj témy nad rámec národných histórií, s dôrazom na oživovanie vedomia univerzálnych hodnôt ľudskej civilizácie a ich kultúrnu všeplatnosť.“Divadlo Hybernia, Náměstí Republiky 4, 110 00, Praha 111. – 15. októbra 2021Záštitu nad podujatím prevzal Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok, ktorý sa dňa 15. októbra osobne zúčastní predstavenia BIBLIA – ČÍTA JURAJ KUKURA.Súčasťou projektu je výstava obrazov Juraja Kukuru „OD STVORENIA KU KRÍŽU“, ktoré vznikli počas predstavení inscenácie Biblia – číta Juraj Kukura. Výstavu si môže široká verejnosť pozrieť v priestoroch Slovenského inštitútu v Prahe, kde bude prístupná do 27. októbra 2021.Réžia: Jakub NvotaÚčinkujú: Richard Autner, Ondrej Kovaľ, Kamil Mikulčík, Juraj Loj, Roman Pomajbo, Elena Podzámska, Broňa KováčikováFoto: archív Divadla ArénaPríbeh vraha? Dobrá otázka a nebude jediná.Ako Jánošíka vnímali štúrovci?Koľko síl ich stálo vytvoriť zo zbojníka legendu?Hra Jakuba Nvotu, napísaná na objednávku Divadla Aréna, v spolupráci s Historickým ústavom SAV, predstavuje osudy slovenského národného hrdinu Juraja Jánošíka v novom svetle, na základe autentických dobových materiálov.Vytriezvenie z mýtu o Jánošíkovi prináša veľkolepá moderná inscenácia so živou hudbou.Réžia: Rastislav BallekÚčinkujú: Marián Labuda ml., Martin Hronský, poslucháči Konzervatória v Bratislave a spevácky zbor TechnikFoto: archív Divadla ArénaMonológ muža, ktorý je považovaný za najtragickejšiu a najkontroverznejšiu postavu slovenských dejín. Spoveď jediného prezidenta satelitného Slovenského štátu, ktorý sav mene svojho ideálu spojil s fašistami, nechal okradnúť 72 000 slovenských židov, zbaviť ich občianskych a ľudských práv a deportovať za hranice. Väčšina z nich bola zavraždená v koncentračných táboroch. Pred národným súdom, ktorý ho odsúdil na trest smrti, odmietol zodpovednosť, necítil vinu a neprejavil ľútosť.Réžia: Rastislav BallekÚčinkujú: Milan Ondrík, Barbora Andrešičová, Dana Košická, Anežka Petrová, Polina Nikolaevskaya, Katarína Šafaříková, Edita Koprivčevič-Borsová, Martin Hronský, Matej Marušin, Gregor Hološka, Jana ČernáFoto: archív Divadla ArénaPríbeh o najhlbších jazvách, ktoré vznikli pri vytváraní novodobej slovenskej spoločnosti ana ktorý by Slovensko najradšej zabudlo. Tvorcovia zobrazujú historické obdobie, evokované názvom hry, kontroverzným a moderným spôsobom. Inscenácia vychádza zo spomienok Hildy Hraboveckej, ktorá prežila prvý dievčenský transport z územia fašistickej Slovenskej republiky do Osvienčimu (1942).Prvá časť hry sa odohráva v dobovej kaviarni a druhá kdesi medzi nebom a zemou, dávno po tom, ako hrôzy spojené s holokaustom slovenských židov odzneli a sú takmer zabudnuté.Réžia: Michal SkočovskýÚčinkujú: Matej Marušin, Juraj Bača, Matúš Kvietik, Marián Chalány, Alexandra PalatínusováFoto: archív Divadla ArénaHra pripomína Alexandra Dubčeka, výraznú osobnosť česko-slovenských dejín, aktéra Pražskej jari, profesionálneho politika, predstaviteľa socializmu s ľudskou tvárou.Alexander Dubček, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, Leonid Iľjič Brežnev, Gustáv Husák a Vasiľ Biľak ožívajú prostredníctvom generačnej výpovede pätice mladých performerov v modernom príbehu o histórii, ktorá sa udiala skôr než sa narodili.Réžia: Rastislav BallekÚčinkujú: Juraj Kukura a Slovenský komorný orchester pod vedením Ewalda DanelaFoto: archív Divadla ArénaVýnimočná hudobno-dramatická báseň, dejiny človeka od stvorenia sveta až po vzkriesenie Krista. Vybrané príbehy zo Starého a Nového zákona, ktoré kladú nadčasové otázky o morálke, svedomí, viere a sile duchovna v dobe, kedy sa základné piliere našej európskej spoločnosti zmietajú v pochybnostiach. Scénické čítanie biblických príbehov v podaní herca Juraja Kukura vzniká ako koncept hudobno-divadelného, ale i výtvarného performance, jedinečného projektu, ktorý vzniká v koprodukcii so Slovenskou filharmóniou.Všetky hry boli napísané na objednávku Divadla Aréna a inscenácie sú súčasťou tzv. Občianskeho cyklu.Výnimočný projekt "DIVADLO ARÉNA EXKLUZÍVNĚ V PRAZE" sa uskutočňuje aj vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja.patrí k jednej z najvýraznejších divadelných, ale i multikultúrnych scén na Slovensku. Od roku 2002, kedy bol do funkcie vymenovaný doterajší riaditeľ Juraj Kukura, sa divadlo profilujeako multižánrová scéna s národným významom. Vzniklo tu niekoľko oceňovaných inscenácií predovšetkým v rámci tzv. Občianskeho cyklu, ktorý priniesol 11 premiér pôvodných slovenských hier, písaných na objednávku Divadla Aréna, na tému kontroverzných epoch a osobností slovenskej histórie s presahom do súčasnosti.Aréna sa stala prakticky jediným divadlom profilujúcim sa ako divadlo s jasným politickým myslením a spoločenskou angažovanosťou, prinášajúce každú sezónu nové témy. Divadlo Aréna spolupracuje s etablovanými režisérmi z domáceho i zahraničného prostredia, prináša priame prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku, organizuje jazzové koncerty, Detskú univerzitu Komenského a od februára 2015 premieta najväčšie skvosty domácej a svetovej kinematografie.