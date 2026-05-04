Divadlo Astorka uvedie v Prahe dve predstavenia
Tohtoročný výber inscenácií spája spoločná téma - postavenie jednotlivca v systémoch deformovaných pretvárkou, mocou peňazí a dogmatickými rodinnými zásadami.
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Bratislavské Divadlo Astorka Korzo ‘90 sa v máji opäť vracia na svoju obľúbenú pražskú scénu. V poradí 21. ročník prehliadky Dni Astorky v Prahe sa uskutoční v metropole Českej republiky 6. až 7. mája. Vo Švandovom divadle na Smíchove uvedie dve predstavenia Kartónový otecko a Lakomec alebo škola lží. TASR o tom informovala dramaturgička divadla Andrea Domeová.
Ako ďalej priblížila, tohtoročný výber inscenácií spája spoločná téma - postavenie jednotlivca v systémoch deformovaných pretvárkou, mocou peňazí a dogmatickými rodinnými zásadami.
Režisérom oboch inscenácií je Ondrej Spišák. „Absolvoval DAMU a v českom prostredí je známy aj vďaka spolupráci s Dejvickým divadlom,“ pripomenula Domeová s tým, že absolventmi pražskej Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení sú aj scénický výtvarník Szilárd Boráros a uznávaná divadelná a filmová kostýmová výtvarníčka Katarína Hollá, nositeľka významných ocenení Slnko v sieti i Český lev. „Českým levom viacnásobne ovenčený je Michal Novinski, hudobný skladateľ inscenácie Kartónový otecko,“ dodala dramaturgička.
Z hereckých predstaviteľov spomenula v Česku tiež ocenenú Annu Šiškovú, držiteľku Českého leva za ženský herecký výkon vo filme Jana Hřebejka Musíme si pomáhať, ktorá je takisto nositeľkou viacerých divadelných a filmových cien na Slovensku, napríklad aj za herecký výkon v inscenácii Kartónový otecko (Prémia LF za rok 2024). „Odborná porota Literárneho fondu ocenila rovnako Mateja Landla za herecký výkon v tejto inscenácii (Prémia LF za rok 2024),“ poznamenala Domeová k uvedeniu inscenácie súčasnej maďarskej hry Istvána Tasnádiho, ktorá sa odohráva počas jedného rodinného obeda. Ten postupne odkrýva rodinné tajomstvá a demaskuje väzby postavené na pretvárke, klamstvách, neschopnosti komunikovať.
Vo štvrtok 7. mája Divadlo Astorka vo Švandovom divadle predvedie Moliérovu komédiu Lakomec alebo Škola lží z roku 1668, vykresľujúcu postavu Harpagona, chorobne lakomého muža, ktorého posadnutosť peniazmi a majetkom deformuje všetky jeho vzťahy a ovláda každý aspekt jeho života. „V decembri 2025 udelila odborná porota Výročnú cenu LF Petrovi Šimunovi za vynikajúci herecký výkon v postave Harpagona v inscenácii Lakomec,“ dodala Domeová, dramaturgička interaktívneho predstavenia, ktoré hrá Astorka v kontakte s divákmi. Výnimkou nebude ani pražské publikum, ktoré sa môže tešiť na adaptáciu klasickej komédie v réžii Ondreja Spišáka. Okrem Petra Šimuna v nej ďalej hrajú Pavol Šimun, Marián Labuda, Sarah Arató, Tomáš Turek a Viktória Šuplatová.
