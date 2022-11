Divadlo Komora alebo Zbohom a dovidenia

Foto: Martin Kučera

Foto: Milan Uhrin

Komárno 2. novembra (OTS) - Čaj o piatej, muzikál z pera Jozefa Černeka, existuje už nejaký ten čas. Dielo predviedol Dramaťák, dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka, ešte v roku 2017. V súčasnosti sa z krúžku stalo prvé slovenské profesionálne divadlo v Komárne – Divadlo Komora, ktoré toto predstavenie obnovilo a odohralo úspešnú premiéru 22. októbra 2022. Vzniklo len teraz, nedávno. No vydrží?Čaj o piatej prežíva svoje znovuzrodenie. Vystupujú v ňom starší, dospelejší herci, niektorí dokonca pôvodní. Príbeh nás prenesie do roku 1968, do sympatickej malej kaviarne, kde hrá živá hudba a kde sa podávajú okrem Pigi čaju aj samé iné dobroty – kofola, červená malinovka, punčáky či doboška. Zoznámime sa so skupinou mladých ľudí, ktorí riešia jeden nadčasový problém – lásku. Komu sa kto páči, ktorý z nich príde na pripravovanú zábavu, kto koho osloví. Dievčatá sa fintia, chlapci naberajú odvahu a potia sa im dlane. Povedali by ste si, že pôjde o naozaj milý príbeh. Z jednej strany to je aj pravda. Od prvej minúty predstavenia je divák zatiahnutý do deja, ktorý prekypuje farbami, humorom, tancom a spevom. Všetko sa zdá krásne a jednoduché, no potom príde tá druhá strana. Predstavenie poukazuje aj na dobové problémy, ktoré si naši rodičia a starí rodičia zažili a sľúbili si, že už nikdy nedovolia, aby si rovnakými udalosťami prešli aj ich deti. Záver predstavenia divákom stiahne hrdlo a spôsobí až ohlušujúce ticho, možno aj priestor pre pár sĺz.Dielo sa teší veľkému úspechu. Premiéra bola vypredaná a herci odohrali už niekoľko repríz. Divadlo Komora malo pred sebou krásnu budúcnosť, no vyzerá to tak, že v najlepšom musí skončiť. Nie je to len fráza. Dom Matice slovenskej v Komárne, v ktorom Divadlo Komora a rovnako aj Folklórom motivovaný súbor Slovenskí rebeli fungujú, má problémy s platbami za energie, ktoré sa zvýšili o 300%. Súbory momentálne fungujú hlavne vďaka divákom, ktorí si sami vyžiadali založenie transparentného účtu a tak pomohli s platbami už na dva mesiace. Nemôže to však takto fungovať naveky.Divadlo Komora a FMS Slovenskí rebeli sa plánujú rozlúčiť so svojimi vernými divákmi odohraním každého predstavenia, ktoré majú v repertoári. Ako je už zvykom, Rebeli pred predstavením organizujú pre autobusy, ktoré cestujú do Komárna naozaj z veľkej diaľky, celodenný program. Ide o prehliadku mesta, pevnosti, ochutnávku tradičných jedál a v neposlednom rade komárňanské legendy, ktoré si diváci vypočujú. Posledné predstavenie, najžiadanejší folklórny muzikál Helenka, sa odohrá 18. decembra s podtitulom Zbohom a dovidenia. Ako povedal Jozef Černek, režisér a vedúci súborov:5. novembra 17:38 BOSORKA13. novembra 17:42 TAJNÁ LÁSKA24. novembra 17:34 ČAJ O PIATEJ26. novembra 17:35 ČAJ O PIATEJ6. decembra 19:30 HELENKA v RND (BA)11. decembra 17:36 ČAJ O PIATEJ18. decembra 16:12 HELENKA (Kapustnica - ZBOHOM a DOVIDENIA) www.rebeli.sk , www.dramatak.eu, rezervácia: 0905 466 107