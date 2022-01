Divadlo Nová scéna hľadá slovenskú Whitney Houston

Bratislava 16. januára (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna je tento víkend dejiskom konkurzu, na ktorom hľadajú hlavnú aj vedľajšie postavy do svetového muzikálu The Bodyguard. Známy filmový príbeh slávnej speváčky a jej osobného strážcu v podaní Whitney Houston a Kevina Costnera tak dostane divadelnú muzikálovú podobu, ktorú slovenskí diváci uvidia koncom apríla 2022. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Šebestová.



Režisérom pripravovaného muzikálu je Patrik Vyskočil, dramaturgom Dávid Hartl, dirigentom Ľubomír Dolný, choreografie bude mať na starosti Ladislav Cmorej, scénu navrhuje Pavol Andraško a kostýmy Lucia Šedivá.



Vyskočil hľadá pre postavu slávnej speváčky Rachel Marron výnimočné ženské predstaviteľky: "Od účastníčok konkurzu očakávam hlavne charizmu, originálnu interpretáciu piesní s vlastným názorom, uvoľnenosť v hereckom prejave, ale aj dokonalú spevácku a tanečnú techniku," hovorí režisér, ktorý aj preto na konkurz pozval Nelu Pociskovú. Tá na Novej scéne hviezdila vo viacerých muzikáloch (West Side Story, Neberte nám princeznú, Fidlikant na streche, Rómeo a Júlia). Účasť na konkurze potvrdili aj sestry Petra Malachovská a Lucia Bugalová (za slobodna sestry Molnárové) či Dominika Richterová, ktorá sa presadila aj na českej muzikálovej scéne. "Z domáceho súboru sa o postavu slovenskej Whitney Houston bude uchádzať Lenka Machciníková, ktorá zažiarila ako Eponina v muzikáli Bedári i ďalších muzikálových produkciách (Mačky, Turandot, Jánošík)," dodala Šebestová.



Na konkurze hľadajú aj ideálne predstaviteľky sestry hlavnej postavy Nicky, ktorá má v muzikáli veľký priestor, ako aj menšie ženské postavy. Konkurz na hlavnú mužskú postavu, ktorú vo filme hral Kevin Costner, nebude podľa režiséra potrebný. "Keďže ide o činohernú postavu, oslovili sme viacero známych umelcov, ich mená zverejníme v ten správny čas," avizuje Vyskočil.



Slovenská premiéra muzikálu je naplánovaná na 29. a 30. apríla.



Divadelný muzikál The Bodyguard mal premiéru 6. novembra 2012 v Adelphi Theater v londýnskom West End, 20 rokov po premiére slávneho rovnomenného filmu, ktorý videli milióny divákov na celom svete. Po úspechu v Londýne sa muzikál hral na turné po Spojenom kráľovstve, v Írsku, Monaku, uviedli ho v Spojených štátoch, Holandsku, Nemecku, Južnej Kórei, Číne, Kanade, Austrálii, Španielsku, Rakúsku a ešte pred vypuknutím koronakrízy v roku 2020 aj v susednom Poľsku.