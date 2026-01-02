< sekcia Slovensko
Divadlo slovenskej menšiny v Maďarsku má nové vedenie
O personálnych zmenách rozhodli 25. novembra delegáti Valného zhromaždenia CSSM v Budapešti.
Autor TASR
Budapešť 2. januára (TASR) - Pedagogické metodické centrum a Slovenské divadlo Vertigo, ktoré sú inštitúciami Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), má s pôsobnosťou od 1. januára nové vedenie. Spravodajcovi TASR v Budapešti to v piatok potvrdila predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková.
„Na čele dvoch našich inštitúcií nastala zmena, dochádza k akémusi striedaniu generácií. Na čelo Slovenského divadla Vertigo po Danke Onodiovej, ktorá je vynikajúca odborníčka, známa a obľúbená v širokom kruhu medzi našimi ľuďmi, nastupuje Margita Garajszká, ktorá je známa aj na Slovensku aj v Maďarsku, aj ako režisérka, aj ako spisovateľka. Ona vlastne prešla všetkými aktivitami, ktoré vyvíja naše Slovenské divadlo Vertigo a veľmi dobre ho pozná. Veľmi sa teším, že sa na to podujala,“ spresnila predsedníčka CSSM.
Podľa jej slov Pedagogické metodické centrum viedla doteraz Mária Czégényová, ktorá odchádza do dôchodku. Centrum so sídlom v Békešskej Čabe bolo vybudované na báze odborných znalostí tamojšieho pedagogického zboru a povedie ho od 1. januára Erika Zemenová Palecsková.
Rodáčka zo Slovenského Komlóša (Tótkomlós) je ako príslušníčka strednej generácie pedagógov veľmi aktívna v oblasti prípravy učebníc či rôznych metodických pomôcok. „Myslím si, že tým, že vyučuje aj na Pedagogickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, má rozhľad, čo sa týka celého spektra nášho školstva,“ dodala Hollerová Račková.
Pedagogické metodické centrum organizuje metodické dni, doškoľovania, vydáva metodické zošity Slovenčinár a koordinuje prácu v Programe pre nadaných.
