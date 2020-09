VIDEO: Do SND sa vracia Aida, monumentálne dielo G. Verdiho

Bratislava 23. septembra (TASR) – Slovenské národné divadlo (SND) vracia na javisko operu Aida. Novú inscenáciu veľkolepého diela talianskeho skladateľa Giuseppe Verdiho uvedie v premiére v sobotu 26. septembra a v utorok 29. septembra. Hudobne ju naštudoval hosťujúci český dirigent Jaroslav Kyzlink, režisérom inscenácie je Pavol Smolík, dramaturgom Martin Bendik, zbormajstrom Pavel Procházka. Scénu navrhol Marek Hollý, kostýmy Ľudmila Várossová. V storočnej histórii SND je to deviata inscenácia Aidy, tá posledná mala premiéru v roku 1998.



Nevšedná a opulentná opera starnúceho majstra Verdiho, ktorá sa odohráva v starovekom Egypte a spieva príbeh tragickej lásky egyptského veliteľa Radamesa a jeho etiópskej lásky Aidy, patrí medzi najpopulárnejšie diela svetovej opernej literatúry. Verdi ju skomponoval ako päťdesiatročný. "Hovorí sa, že jeho rané opery sú mierne kolovrátkové, sprevádzajúce spevákov, v Aide je to hudobná dráma, ktorá je výborne rozložená medzi intímne sólové scény a zároveň veľké bombastické zbory a balety," uviedol v stredu na tlačovej konferencii Kyzlink, ktorý Verdiho Aidu dirigoval v Národnom divadle v Prahe, v Brne a v roku 2004 aj v historickej budove SND.







Kyzlink podčiarkol, že je to opera plná veľkých hudobných čísiel, zborov a baletov. "Je to obrovské obsadenie, na javisku je v jednej chvíli cez 200 ľudí a k tomu ešte celý orchester. Veľké scény sa striedajú s veľmi intímnymi výpoveďami hlavných protagonistov," priblížil grand operu, ktorá vznikla na objednávku. Tá prišla z exotickej Káhiry a mala byť uvedená ako súčasť slávnostného ceremoniálu pri otváraní Suezského prieplavu. I keď sa to úplne podľa plánov neuskutočnilo a dielo odznelo o niečo neskôr, slávnostný charakter ostal nezmenený.



V hudbe Aidy sa stretáva okázalý lesk štátnych a vojenských ceremónií s vypätými okamihmi citových konfliktov ústredných protagonistov a vonkajšková nádhera masových scén so zbormi a baletnými číslami s intímne ladenými pasážami lyrických osobných vyznaní. "Aida je nielen pútavým romantickým príbehom so strhujúcou hudbou, ale aj výpravnou monumentálnou freskou, ktorá priťahuje nemenej oči ako uši," avizujú tvorcovia inscenácie.



V postave egyptského kráľa sa v Sále opery a baletu novej budovy SND predstavia v alternácii Ján Galla a Ondrej Mráz, v postave Amneris Monika Fabianová v alternácii s Terezou Kružliakovou. Aidu spievajú Andrea Danková, Adriana Kohútková, Mária Porubčinová a Maida Hundeling. V postave Radamesa sa predstaví Rafael Alvarez v alternácii s Boldizsárom Lászlóom a Michalom Lehotským. V ďalších postavách účinkujú Jozef Benci, Peter Mikuláš, Daniel Čapkovič, Aleš Jenis, Sergej Tolstov, Adriana Banásová, Katarína Flórová, Ján Babjak a Ivan Ožvát. Spoluúčinkujú zbor a orchester Opery SND, Balet SND a hosťujúci tanečníci.



"Verdi úžasne charakterizuje hudobnými prostriedkami jednotlivé postavy a ich vzťahy, to je fantastická príležitosť pre režiséra sledovať hudobnú stopu a po nej budovať charaktery. Máme niekoľkonásobné obsadenie, takže v každom stretnutí dvoch interpretov je iná chémia," poznamenal Smolík. Režisér predstavenia pripomenul aj využitie funkčnej dekorácie vhodnej pre davové aj komorné scény: "Vytvorili sme kinetický modul, ktorý sa rozmanito mení. Snažili sme sa o výtvarnú čistotu, nejdeme po prehnanej zdobnosti, držali sme sa pri zemi, ale tak, aby sme dosiahli efekt zodpovedajúci reáliám egyptského kráľovstva."