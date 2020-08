Príbeh jednej opery predstavuje kniha Viva La Bohéme!

Bratislava 12. augusta (TASR) – Viva La Bohéme! Príbeh jednej opery je názov knihy Vladimíra Blaha, ktorú v stredu predstavili na Bratislavskom hrade v priestoroch výstavy Divadelné storočie – stopy a postoje.



Publikáciu, v ktorej sa slovenský operný kritik a publicista venuje jednému z diel Giacoma Pucciniho a zároveň obľúbenému hudobnému skladateľovi, vydal Divadelný ústav. Prezentácia bola súčasťou podujatí Roku slovenského divadla 2020.



„Na Bohéme ma fascinoval príbeh, fakt, že je to opera o mladosti. Táto Pucciniho opera je takým rekviem aj za mojou mladosťou," uviedol na prezentácii Blaho, milovník talianskej veristickej opery, ktorý monografické dielo začal písať vo veku takmer 75 rokov.



„Čím je človek starší, tým si aj vlastnú mladosť viac idealizuje a viac na ňu spomína. Medzi Pucciniho operami nie je to najobľúbenejšia opera po hudobnej stránke, ale fascinuje ma práve príbehom mladosti," povedal pre TASR Blaho.



„Väčšinou som čerpal z talianskych prameňov. Každé umelecké dielo najlepšie pochopí etnikum, v ktorom vzniklo," vyhlásil autor knižnej novinky, ktorý sa opernej kritike venuje takmer polstoročie, podpísal sa pod stovky operných recenzií predstavení zo slovenských i zahraničných divadiel.



Vladimír Blaho v monografii venovanej stálici svetového operného repertoáru podrobne sleduje príbeh populárneho Pucciniho diela. Približuje dobový kontext a literárnu predlohu, podľa ktorej vzniklo libreto Bohémy, pozornosť venuje hudobnej stránke diela a jeho miestu v rámci tohto žánru. Cez kritické hodnotenia aj vlastné divácke zážitky približuje inscenácie Bohémy na slovenských operných javiskách i v zahraničí. Súčasťou publikácie o najhranejšej Pucciniho opere je aj súpis najvýznamnejších svetových nahrávok Bohémy.



„Ide o veľmi výnimočnú publikáciu, pretože kníh o opere na Slovensku nevzniká veľa, ale výnimočnú aj tým, že je zameraná na jedno dielo, ktoré rozoberá z očakávaných, ale aj pre nás odborníkov možno neočakávaných strán. Je napísaná pútavým, šťavnatým jazykom, ktorý prezrádza, že táto téma je pre jeho autora vášňou," povedala pre TASR recenzentka Michaela Mojžišová ku knihe, ktorá tému zobrazí aj rozozvučí, ponúkne až psychologický popis danej doby – zanietený vhľad do parížskej bohémy a vysvetľuje aj pojmy ako bohém, grizetka, loretka.



„Je to dielo, ktoré sa dá veľmi dobre čítať, neodradí ani 'neodborníka', ale aj odborníkovi prezradí mnohé veci, ktoré možno nevedel," uzavrela.