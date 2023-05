Diverzitu a inklúziu v McDonald’s vníma aj zákazník

Bratislava 23. mája (OTS) - Stretávajú sa s nimi aj zákazníci pri každodennom kontakte s personálom obľúbenej siete reštaurácií. Tá ponúka šancu pracovať každému, kto dokáže uplatniť svoj potenciál a talent. Do svojich kolektívov začleňuje zdravotne znevýhodnených, cudzincov, slobodné matky a samoživiteľov, ale aj rôznorodé menšiny, dôchodcov a študentov. Pri príležitosti prebiehajúceho mesiaca diverzity v McDonald’s, sme na krátky rozhovor oslovili troch zamestnancov.Otázkami diverzity sa spoločnosť McDonald’s zaoberá od roku 1995, kedy vstúpila na slovenský trh. Ponuka otvorených dverí pre každého, kto chce pre Mekáč s chuťou pracovať, platí dodnes. Spoločnosť dokonca ponúka jedinečný systém tréningov a školení, pomocou ktorých odovzdá zamestnancom všetky skúsenosti a poskytne možnosti uplatniť sa aj so špecifickými potrebami. Rôznorodosťou svojich zamestnancov chce McDonald’s do svojich reštaurácií priniesť tie najväčšie talenty, pretože každý človek je výnimočný.hovorí zo skúsenostíŠtyridsaťsedemročná Olena Shcherbinina pochádza z mesta, ktoré už prakticky neexistuje. Do Bachmutu v Doneckej oblasti na východe Ukrajine sa nevráti ani po vojne, ktorá ju z rodného mesta vyhnala. Pri spomienke na malé kaderníctvo, ktoré vlastnila so sestrou a neterou sa jej do očí tisnú slzy. Mesto prakticky ľahlo popolom. Nový život našla na Slovensku, kam po invázii ruských vojsk na Ukrajinu utiekla za synom. Ten v Bratislave študoval a cez víkendy pracoval v Mekáči na Račianskej ulici.spomína pani Olena. Dnes je to už rok, čo nastúpila do kuchyne a postupne sa zaúča na pozíciu baristky. Už dva mesiace chodí na kurz slovenčiny a dohovorí sa bez problémov, aj keď sa stále trochu bojí, že robí chyby. Prácu v McDonald’s si nevie vynachváliť.uzatváraprezrádza námdôvod, prečo sa prihlásil na pozíciu v novootvorenom Mekáči v Pezinku. Roky pracoval vo výrobe za pásom, čo sa podpísalo na jeho zdraví. Po operácií chrbtice potreboval zmenu. Dnes je najnižším zamestnancom v McDonald’s.priznáva štyridsaťročný Jozef, ktorý pracuje v lobby pezinskej reštaurácie na pozícii údržbára čistoty. Pracovnú dobu na dve smeny si vie naplánovať tak, aby mal dostatok času na svojho štvorročného syna Dominika. Ten sa teší, že jeho otec pracuje práve v reštaurácii, ktorej jedlá mu chutia.podotýkaŠancu začleniť sa do McDonald’s „crew“ v bratislavskom obchodnom centre Eurovea dostala pred piatimi rokmi aj tridsaťjedenročná. Osvedčila sa a dnes jej robia radosť najmä kolegyne a kolegovia, medzi ktorých sa dostala.prezrádza, ktorá má v reštaurácii „pod palcom“ čistotu. Upratuje, triedi odpad a stará sa, aby bol v „jej“ Mekáči vždy poriadok. Pracuje síce na skrátený úväzok, ale aj tri hodiny denne v spoločnosti kolektívu jej urobia radosť.smeje sa Andrea, ktorá vo voľno čase rada skladá puzzle a venuje sa diamantovému maľovaniu obrázkov. Cez víkendy a počas sviatkov nepracuje a rada si dopraje oddych s rodičmi na chate v prírode.uzatvára Andrea Šenkárová naše rozprávanie o začlenení sa do pracovného života aj napriek znevýhodneniu.