Dizajnéra automobilov Kabaňa prekvapilo, že dostal štátne vyznamenanie

Bratislava 15. mája (TASR) – Automobilového dizajnéra Jozefa Kabaňa prekvapilo, že mu prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.



"Bolo výnimočné mať tú česť zúčastniť sa na tomto večere a sedieť v hornej časti pódia," zdôraznil Kabaň 8. mája po tom, ako si prevzal ocenenie. V súčasnosti je šéfdizajnérom značky Volkswagen. V minulosti sa podieľal aj na dizajne luxusného auta Bugatti Veyron.



Vždy ho nadchne, keď na ceste vidí auto, ktoré dizajnoval. "Ale človek vždy skôr rozmýšľa už nad ďalším. Akým spôsobom sa budeme uberať ďalej," povedal. Ako priblížil, vytvorenie nového dizajnu konkrétneho modelu trvá približne štyri až päť rokov. "Stále vytvárate niečo nové a človek je väčšinou v dobrom tempe. Ani neviete, že tých päť rokov prešlo," podotkol.



Po úvodných rokoch príprav prichádza spravidla na rad fáza testov, predvýroby a výroby. "Všetci potom očakávame s nervozitou, ako sa to odohrá. Máme mnoho vecí, na ktorých si zakladáme. Ide o veľa štatistík, rôznych prieskumov," doplnil.



V súvislosti so svojou prácou hovorí o nadšení niečo tvoriť. "Najväčšie šťastie, čo som mohol v živote mať, je možnosť stretávať fantastických ľudí, ktorí milujú to, čo robia. A robia to s veľkým nadšením. Viac-menej nepracujú, lebo neviem, či sa dá nazvať niečo, čo človek miluje, prácou," dodal Kabaň.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová v ocenila 8. mája 25 osobností spoločenského, kultúrneho a športového života, z toho šesť in memoriam. Štátne vyznamenania udelila aj tento rok v náhradnom termíne. Ceremoniál sa uskutočnil v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.