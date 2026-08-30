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Dlhodobá bolesť chrbta nie je väčšinou dôvodom na zavolanie 155
Na sociálnej sieti to uviedlo Operačné stredisko (OS) Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR.
Autor TASR
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Bratislava 30. augusta (TASR) - Dlhodobá bolesť chrbta alebo svalov vo väčšine prípadov nie je dôvodom na kontaktovanie tiesňovej linky 155. Na sociálnej sieti to uviedlo Operačné stredisko (OS) Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR.
„Mnohé ťažkosti, najmä tie, ktoré sa opakujú dlhodobo, poznáte ich a nemenia sa náhle, sa dajú riešiť v domácom prostredí alebo v ambulancii lekára,“ povedali záchranári.
Pri bolestiach chrbta alebo svalov odporúčajú oddychovať a vyhnúť sa väčšej fyzickej námahe. Pomôže aj suché teplo alebo náplasť proti bolesti. „Ak bolesť pretrváva, zhoršuje sa alebo si nie ste istí ďalším postupom, poraďte sa so svojím všeobecným lekárom alebo na linke 116 117,“ radí OS ZZS.
Zároveň upozornilo, že ak ide o náhle vzniknutú alebo nezvyčajne silnú bolesť, prípadne sa pridajú iné závažné príznaky, netreba čakať a vyhľadať zdravotnú pomoc.
„Mnohé ťažkosti, najmä tie, ktoré sa opakujú dlhodobo, poznáte ich a nemenia sa náhle, sa dajú riešiť v domácom prostredí alebo v ambulancii lekára,“ povedali záchranári.
Pri bolestiach chrbta alebo svalov odporúčajú oddychovať a vyhnúť sa väčšej fyzickej námahe. Pomôže aj suché teplo alebo náplasť proti bolesti. „Ak bolesť pretrváva, zhoršuje sa alebo si nie ste istí ďalším postupom, poraďte sa so svojím všeobecným lekárom alebo na linke 116 117,“ radí OS ZZS.
Zároveň upozornilo, že ak ide o náhle vzniknutú alebo nezvyčajne silnú bolesť, prípadne sa pridajú iné závažné príznaky, netreba čakať a vyhľadať zdravotnú pomoc.