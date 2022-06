Dlhodobá zdravotná starostlivosť sa upraví, jej efektívnosť sa zlepší

Bratislava 29. júna (TASR) - Dostupnosť, kvalita a efektívnosť dlhodobej paliatívnej zdravotnej starostlivosti sa majú zlepšiť. Priniesť to má novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili. Novelizácia definuje pojem dlhodobá zdravotná starostlivosť, ako aj pojem paliatívna zdravotná starostlivosť a ich súčasti. Prináša aj úpravu zmluvných a úhradových mechanizmov.



"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené," uviedli predkladatelia novely.



Pri definícii neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa spresňuje aj okruh zdravotných stavov, pri ktorých je nutné poskytovanie zdravotnej starostlivosti považovať za poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. "Nesplnenie aspoň jednej z podmienok definovaných zdravotných stavov nevytvára predpoklad a následne ani dôvod na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti," píše sa v návrhu. Ako neodkladná starostlivosť sa ponecháva napríklad starostlivosť poskytovaná pri pôrode.



Ministerstvo zdravotníctva SR tvrdí, že na Slovensku je nedostatok zdravotníckych zariadení poskytujúcich dlhodobú a paliatívnu zdravotnú starostlivosť, preto sa stáva nedostupnou pre osoby na ňu odkázané. Predpokladá, že počas dvojročného obdobia budú získané dostatočné a relevantné údaje o dostupnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti, na základe ktorých bude vyhodnotená kvalita tejto starostlivosti a následne upravený spôsob jej financovania bez potreby regulácie zo strany ministerstva.



Dočasnou reguláciou cien sa má zabezpečiť motivácia na vytváranie zdravotníckych zariadení na poskytovanie tejto starostlivosti. Doplní sa tiež činnosť zariadení sociálnej pomoci aj o ošetrovateľskú starostlivosť ako následnú zdravotnú starostlivosť a o dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť. Definujú sa a precizujú podmienky činnosti zariadenia sociálnej pomoci.



Pacient má mať tiež právo na poskytnutie duchovnej služby a duchovnej podpory. Okruh druhov prepravy, ktorá môže byť zabezpečená ambulanciou dopravnej zdravotnej služby, sa rozšíri aj o prepravu v rámci tzv. transplantačného programu. V súvislosti so zmenami pri úhrade spoluúčasti sa upraví aj zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.



Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Jany Žitňanskej (nezaradená). Ustanoví sa možnosť ústavnej starostlivosti v rámci dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti pre osoby v permanentnom vegetatívnom stave s potrebou umelej pľúcnej ventilácie po celú dobu indikácie tejto starostlivosti.



Plénum odobrilo aj viaceré zmeny z výborov. Poskytovateľovi, u ktorého začal stážista vykonávať stáž, pribudne povinnosť oznámiť rezortu zdravotníctva názov zdravotníckeho povolania dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka. Zo zákona sa vypustia ustanovenia o poistení novonarodeného dieťaťa. Poistené bude v poisťovni matky, zákonný zástupca bude môcť zmeniť zdravotnú poisťovňu dieťaťa v najbližšom termíne štandardným postupom.



Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny bude môcť osoba, ktorá spĺňa potrebné podmienky, dočasne a príležitostne vykonávať zdravotnícke povolanie aj na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.



Účinnosť má novela nadobudnúť 1. augusta.