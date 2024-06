Riaditeľka odboru volieb MV E. Chmelová končí svoje pôsobenie na poste

Bratislava 8. júna (TASR) - Sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu sú poslednými, ktoré ako zapisovateľka štátnej volebnej komisie i riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra (MV) SR absolvuje Eva Chmelová. Ku koncu júna sa rozhodla odísť do dôchodku. Potvrdil to minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý jej v sobotu prišiel poďakovať za dlhoročné pôsobenie v štruktúrach rezortu.



Priznal, že meno Chmelovej, ktorá na MV pracuje od roku 1991, sa mu automaticky spája s vyhlasovaním volieb. "Je a vždy bola veľká profesionálka. Je pre mňa česť sa dnes s ňou aspoň takto formálne rozlúčiť, budem rád, keď si ešte do jej odchodu nájdeme čas na stretnutie," uviedol minister.



Minister zároveň Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán navrhol Chmelovej nástupcu, ktorý ju nahradí vo funkcii šéfa odboru volieb MV i na poste zapisovateľa štátnej volebnej komisie. Má ním byť Martin Gajdoš. "Prešiel výberovým konaním a dlhé roky spolupracoval aj s Chmelovou, takže som presvedčený o tom, že ten priebeh zabezpečenia ďalších volieb bude hladký," dodal minister.