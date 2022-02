D.Lipšic: Otváranie previerky neovplyvní postupy pri stíhaní vplyvných

Bratislava 7. februára (TASR) - Snaha o otváranie bezpečnostnej previerky špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica neovplyvní postupy Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pri trestnom stíhaní vplyvných predstaviteľov verejného života za korupčné a ekonomické trestné činy. V stanovisku pre TASR to zdôraznil špeciálny prokurátor.



"K mojej bezpečnostnej previerke som sa vyjadril opakovane. Bola predmetom rokovania výboru na kontrolu Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), ktorý jednohlasne konštatoval, že jej priebeh bol v súlade so zákonmi," pripomenul Lipšic.



Polícia začala trestné stíhanie vo veci bezpečnostnej previerky Lipšica. Informoval o tom predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Podáva tiež oficiálny podnet na NBÚ, aby sa začal bezpečnostnou previerkou Lipšica zaoberať. Fico priblížil, že trestné stíhanie začala polícia pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa vo vedúcej funkcii na ministerstve práce. Lipšicovi tam podľa Ficových slov vymysleli funkciu poradcu, ku ktorej bola potrebná bezpečnostná previerka, bez čoho by ju nezískal.